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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

Родриго Бекао: мы верили в Акинфеева

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о дух разных таймах команды в дерби со "Спартаком" (2:0) и спасении Акинфеева.

– Конечно, важно было победить в дерби. Но три очка нужны в любом матче. Так что нужно в каждой встрече стараться играть на победу.

– Мы увидели два разных ЦСКА в первом и во втором таймах. Что произошло?

– В первой половине мы позволили сопернику играть в свой футбол. "Спартак" был лучше, имел несколько хороших моментов. Но как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили.

– ЦСКА играет в три защитника. Вы уже привыкли?

– Да, мы давно так играем. В Бразилии по-другому, там в три защитника трудно действовать. Я стараюсь выполнять все, что скажет Гончаренко.

– Что ощущали, когда после победы пошли праздновать вместе с болельщиками?

– Это традиция ЦСКА, мы всегда аплодируем болельщикам, даже когда проигрываем. Считаю правильным поблагодарить людей, которые приезжают на матчи и поддерживают нас. Они это заслуживают.

– Вы слышали своих болельщиков во время матча?

– Конечно! Они очень громко кричат. Хоть наши и были сегодня в меньшинстве, но после забитых мячей перекричали фанатов "Спартака".

– Что думали, когда Мельгарехо выбежал один на один с Акинфеевым?

– Мы все очень верим в Акинфеева, знаем, если что, он точно не подведет. И он был лучшим, спас, когда было необходимо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бекао Акинфеев ЦСКА Спартак
Сегодня, 10:17
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(3)
#7  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 11:30)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
как бы это "звездой" не было. потому что в конце года стал очень много рот открывать на поле, хотя, что радует, карточки за это не получал.

Мне кажется это больше журналистами раздуто. Бекао, в отличии от других центрдефов, еще и выполняет важнейшую функцию - выдергивется когда надо на атакующих полузащитников с мячом, когда наша опорка проваливается. Раньше ему в этом помогал Магнуссон, но сейчас его нет. Вот еще одна причина ухудшения игры в защите.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 11:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Зато Бекао вчера разочаровал. Осенью был почти образцом обороны.


Я писал много раз,за копейки не бывает топ игроков,а что такое топ игрок,это стабильность.Вон какой уже матч проваливает.Вот Акинфеев и Фернандес топчики,стабильность однако.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  miktar   (Сегодня, 10:56)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Максим I
Вот потому он и уникален.

УНИКАЛЕН. И пусть раздаёт , раз надо.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:38)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: miktar
Хорошо, что зла на Игоря не держит. Игорь бывает, слегка прикрикнет на защиту.

Он ОБЯЗАН кричать! Помнишь, его Помазан подменял в ЛЧ? Так вот тогда оборонцы, допустившие пропуск "необязательных" мячей, на вопрос: "Что сегодня с вами случилось?", отвечали: "Не хватало вратарского подсказа! Он молодец, но пока, видимо, в силу возраста, стесняется кричать на нас, более старших."
А Игорь, появившись в воротах основы, будучи 17-летним юнцом, не стеснялся и подсказывать, а когда надо, и выговаривать более старшим и уже заслуженным игрокам. Вот потому он и уникален.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 10:35)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Зато Бекао вчера разочаровал. Осенью был почти образцом обороны.

как бы это "звездой" не было. потому что в конце года стал очень много рот открывать на поле, хотя, что радует, карточки за это не получал.
а так вся оборона вчера слабо сыграла.
и потому надо не в Игоря верить, а самим делать так, что бы он в игру не вступал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:30)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Зато Бекао вчера разочаровал. Осенью был почти образцом обороны.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 10:29)
  • +1
  •  (5)
online

Хорошо, что зла на Игоря не держит. Игорь бывает, слегка прикрикнет на защиту.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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