Россия РПЛ 2018/19
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Родриго Бекао: мы верили в Акинфеева
Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о дух разных таймах команды в дерби со "Спартаком" (2:0) и спасении Акинфеева.
– Конечно, важно было победить в дерби. Но три очка нужны в любом матче. Так что нужно в каждой встрече стараться играть на победу.
– Мы увидели два разных ЦСКА в первом и во втором таймах. Что произошло?
– В первой половине мы позволили сопернику играть в свой футбол. "Спартак" был лучше, имел несколько хороших моментов. Но как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили.
– ЦСКА играет в три защитника. Вы уже привыкли?
– Да, мы давно так играем. В Бразилии по-другому, там в три защитника трудно действовать. Я стараюсь выполнять все, что скажет Гончаренко.
– Что ощущали, когда после победы пошли праздновать вместе с болельщиками?
– Это традиция ЦСКА, мы всегда аплодируем болельщикам, даже когда проигрываем. Считаю правильным поблагодарить людей, которые приезжают на матчи и поддерживают нас. Они это заслуживают.
– Вы слышали своих болельщиков во время матча?
– Конечно! Они очень громко кричат. Хоть наши и были сегодня в меньшинстве, но после забитых мячей перекричали фанатов "Спартака".
– Что думали, когда Мельгарехо выбежал один на один с Акинфеевым?
– Мы все очень верим в Акинфеева, знаем, если что, он точно не подведет. И он был лучшим, спас, когда было необходимо.
"Спорт-Экспресс"
– Конечно, важно было победить в дерби. Но три очка нужны в любом матче. Так что нужно в каждой встрече стараться играть на победу.
– Мы увидели два разных ЦСКА в первом и во втором таймах. Что произошло?
– В первой половине мы позволили сопернику играть в свой футбол. "Спартак" был лучше, имел несколько хороших моментов. Но как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили.
– ЦСКА играет в три защитника. Вы уже привыкли?
– Да, мы давно так играем. В Бразилии по-другому, там в три защитника трудно действовать. Я стараюсь выполнять все, что скажет Гончаренко.
– Что ощущали, когда после победы пошли праздновать вместе с болельщиками?
– Это традиция ЦСКА, мы всегда аплодируем болельщикам, даже когда проигрываем. Считаю правильным поблагодарить людей, которые приезжают на матчи и поддерживают нас. Они это заслуживают.
– Вы слышали своих болельщиков во время матча?
– Конечно! Они очень громко кричат. Хоть наши и были сегодня в меньшинстве, но после забитых мячей перекричали фанатов "Спартака".
– Что думали, когда Мельгарехо выбежал один на один с Акинфеевым?
– Мы все очень верим в Акинфеева, знаем, если что, он точно не подведет. И он был лучшим, спас, когда было необходимо.
"Спорт-Экспресс"
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