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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

"Уфа" - "Ростов": составы команд

Стали известны составы "Уфы" и "Ростова" на матч 22-го тура РПЛ.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Безденежных, Карп, Ванек, Бизяк, Игбун.

Запасные - Шафинский, Акмурзин, Сысуев, Засеев, Пуцко, Пауревич, Вомбергар, Сухов, Круговой, Кротов, Алиев.

"Ростов": Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Попов, Шомуродов.

Запасные - Абаев, Сигурдарсон, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.
Теги: Уфа Ростов
Сегодня, 10:54
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