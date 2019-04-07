Россия РПЛ 2018/19
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Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют
08:01
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
07:41
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (6)
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (6)
04:31
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
01:57
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Евгений Кафельников: Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после матча с ЦСКА (5)
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Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (21)
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Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (6)
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (6)
Олег Корнаухов: Гончаренко провёл качественную работу в перерыве матча со "Спартаком"
Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о выездном матче "армейцев" со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
"ЦСКА одержал отличную победу в классическом дерби со «Спартаком» и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
В перерыве матча была проведена качественная работа тренерского штаба, в частности Виктора Гончаренко. Игрокам указали на ошибки, которых стоит избегать. Надо также отдать должное футболистам ЦСКА, которые всё это восприняли, забили два мяча и держали игру под своим контролем", - цитирует Корнаухова "Чемпионат.сом".
"ЦСКА одержал отличную победу в классическом дерби со «Спартаком» и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
В перерыве матча была проведена качественная работа тренерского штаба, в частности Виктора Гончаренко. Игрокам указали на ошибки, которых стоит избегать. Надо также отдать должное футболистам ЦСКА, которые всё это восприняли, забили два мяча и держали игру под своим контролем", - цитирует Корнаухова "Чемпионат.сом".
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