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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Олег Корнаухов: Гончаренко провёл качественную работу в перерыве матча со "Спартаком"

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о выездном матче "армейцев" со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

"ЦСКА одержал отличную победу в классическом дерби со «Спартаком» и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

В перерыве матча была проведена качественная работа тренерского штаба, в частности Виктора Гончаренко. Игрокам указали на ошибки, которых стоит избегать. Надо также отдать должное футболистам ЦСКА, которые всё это восприняли, забили два мяча и держали игру под своим контролем", - цитирует Корнаухова "Чемпионат.сом".
Теги: Корнаухов Гончаренко ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:04
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3
(2)
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 11:14)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patred
Цитата: Spartacus1971
Ахах,что он провёл,не смешите народ.Селихов играл вчера за вас.



Да что Селихов,весь Спартак... smile


Ну могут добавить ещё Зе и мельга,эти парни просто "молодцы" вчера.Помню в детстве я такие голы забивал спокойно,а эти по пустым не могут попасть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  patred  москва (Сегодня, 11:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ахах,что он провёл,не смешите народ.Селихов играл вчера за вас.



Да что Селихов,весь Спартак... smile


--------------------
Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 11:05)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ахах,что он провёл,не смешите народ.Селихов играл вчера за вас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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