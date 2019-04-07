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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Гендиректор ЦСКА: на второй тайм команда вышла заряженной и полностью доминировала

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

"В перерыве тренерский штаб обратил внимание на ошибки, внес правильные коррективы, и все получилось. Команда вышла заряженной, уверенной в себе, в нужный момент проявили характер. Именно в этих матчах такие качества являются определяющими для исхода.

Почему плохо начали матч? Связываю это с неопытностью. У такой команды всегда две стороны медали. С одной стороны, можем выдать фееричный матч, а с другой - бывают сбои. Да, не обошлось без доли везения в первой половине. Но во втором тайме уже полностью доминировали.

Магнуссон на фанатской трибуне Это наше совместное решение. У него была травма приводящей мышцы бедра, но к следующему матчу должен быть готов", - цитирует Бабаева Sport24.ru.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:38
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