Сергей Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего "Челси" итальянского специалиста Маурицио Сарри."Мусаев хотел поехать на стажировку к Сарри, это тренер "Челси". Просил меня, а я ему сказал: "Нет, этого не надо делать. Ты даже не думай об этом, это неправильно". Он обиделся. Нет, не обиделся, неправильное слово. Он все-таки взрослый мужик. Просто сказал: "Окей". Я его потом поддевал этим Сарри, когда мы проигрывали.А он потом прислал мне статью об одном великом советском тренере. Канадцы приехали в Европу тренироваться, а дело было в 1920-е или 30-е годы. И вот он просился к канадцам на стажировку. Великим тренером он стал уже позже, хотя на стажировку его не отпустили. А потом они приехали в Канаду и всех обыграли. В итоге уже канадцы стали смотреть на его тренировки. После этого ему сказали: "Вот теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют".Когда ты смотришь чужие истории успеха, это забивает и твою эмоциональную целостность. Ты начинаешь копировать: здесь кальку возьмешь, там используешь то, что уже кто-то делал. И если ты готов, тебе это мешает. Ты должен жить свою жизнь со своими ошибками. Ты не должен подавлять свое естество чтением чужих историй успеха, поскольку ты сам тогда не добьешься успеха", - рассказал Галицкий в интервью You-Tube каналу "Русские норм!".