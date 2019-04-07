Россия РПЛ 2018/19
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14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
08:01
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
07:41
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
04:31
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
"Локомотив" – "Зенит": на матче ожидается до 22 тысяч зрителей
На матче 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" ожидается до 22 тысяч зрителей.
Питерский клуб на матче с железнодорожниками поддержат до 2 тысяч болельщиков.
ФК "Зенит"
Питерский клуб на матче с железнодорожниками поддержат до 2 тысяч болельщиков.
ФК "Зенит"
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