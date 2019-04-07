"Локомотив" – "Зенит": на матче ожидается до 22 тысяч зрителей

На матче 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" ожидается до 22 тысяч зрителей.Питерский клуб на матче с железнодорожниками поддержат до 2 тысяч болельщиков.