Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Локомотив" – "Зенит": на матче ожидается до 22 тысяч зрителей

На матче 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" ожидается до 22 тысяч зрителей.

Питерский клуб на матче с железнодорожниками поддержат до 2 тысяч болельщиков.

ФК "Зенит"
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 15:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  foresten  Челябинск (Сегодня, 17:09)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
с такой игрой как у локо и этого много...
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#2  soloz   Россия (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж слабовато !!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:41)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как на нашем Петровском в жаркие матчи. Ржд, госкорпорация, плять.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама