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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

"Урал" вырвал победу у "Енисея" в концовке, проигрывая 0:2

"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем" в матче 22-го тура премьер-лиги (3:2).

Чемпионат России

22 тур

"Урал" – "Енисей" 3:2

Гол: Димитров, 72, Погребняк, 87, Панюков, 88 - Ятченко, 24 (пен.), Зотов, 65

"Урал": Годзюр, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Бумаль (Погребняк, 68), Димитров (Араторе, 83), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 85), Бикфалви, Панюков

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Сарр, Данченко (Костюков, 86), Зотов, Торбинский (Комолов, 46), Саркисов (Савичев, 60), Кутьин

Предупреждения: Страндберг, 14, Торбинский, 27, Данченко, 85, Костюков, 90+3
Теги: Урал Енисей
Сегодня, 15:54
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#8  Я россиянин  Россия (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Слили Аленя.
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#7  Frost  Vjhjp (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (0)

Алень, вообще не тренер!!! Он не умеет выстроить игру в защиите.....................................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#6  Сандр   (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (0)

Енисею опыт в РПЛ не пригодится так как состав команды в ФНЛ поменяется на 50 и более процентов и в РПЛ навряд ли быстро вернется, команда отстой из футболистов не востребованных в других командах РПЛ.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:07)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, что скажет алень
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#4  duha  Зауралье (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
ваще зачетно!! Уря товагисчи!


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:01)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ни сколько не жаль Енисей, столько моментов растранжирить.. Да ещё так бездарно!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 15:57)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
стрелять колотить...где фейерверк и салют? Сам Погребняк в отчете отметился. во дела


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Бриг   (Сегодня, 15:56)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Урал с волевой победой!..Собрались в конце матча..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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