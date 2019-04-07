Россия РПЛ 2018/19
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14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
08:01
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
07:41
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
04:31
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
"Урал" вырвал победу у "Енисея" в концовке, проигрывая 0:2
"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем" в матче 22-го тура премьер-лиги (3:2).
Чемпионат России
22 тур
"Урал" – "Енисей" 3:2
Гол: Димитров, 72, Погребняк, 87, Панюков, 88 - Ятченко, 24 (пен.), Зотов, 65
"Урал": Годзюр, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Бумаль (Погребняк, 68), Димитров (Араторе, 83), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 85), Бикфалви, Панюков
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Сарр, Данченко (Костюков, 86), Зотов, Торбинский (Комолов, 46), Саркисов (Савичев, 60), Кутьин
Предупреждения: Страндберг, 14, Торбинский, 27, Данченко, 85, Костюков, 90+3
Чемпионат России
22 тур
"Урал" – "Енисей" 3:2
Гол: Димитров, 72, Погребняк, 87, Панюков, 88 - Ятченко, 24 (пен.), Зотов, 65
"Урал": Годзюр, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Бумаль (Погребняк, 68), Димитров (Араторе, 83), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 85), Бикфалви, Панюков
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Сарр, Данченко (Костюков, 86), Зотов, Торбинский (Комолов, 46), Саркисов (Савичев, 60), Кутьин
Предупреждения: Страндберг, 14, Торбинский, 27, Данченко, 85, Костюков, 90+3
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