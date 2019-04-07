Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
08:01
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи (3)
07:41
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
Борис Игнатьев: несмотря на поражение от ЦСКА, не стал бы торопиться вычеркивать "Спартак" из группы сильнейших (8)
04:31
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (14)
Избитый фанат: прекрасно понимал, что шарф против Глушакова - это провокация
Болельщик московского "Спартака", пострадавший во время матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушакова, рассказал о произошедшем.
"Пришёл на матч и начал показывать свой протест. До меня начали докапываться люди, стоящие внизу, которых раньше на секторе я никогда не видел, хотя хожу на футбол уже давно, был на многих выездах.
Сначала они стали выдёргивать шарф из рук, в ответ на это я спросил, кто они такие, предложил выйти и решить все проблемы в подтрибунном помещении - либо один на один, либо кучка на кучку. Их было пять человек, а я с щупленьким другом. После этого мы немного потолкались и успокоились.
Дальше я снова поднял шарф. Его начали выдёргивать, диалог с ними повторился уже с дракой. Это было какое-то пьяное быдло, вели они себя, как гопники.
Я прекрасно понимал: что с моей идёт стороны - это провокация. Но не думал, что будут такие драки, когда один за всех, и все на одного", - цитирует болельщика "Чемпионат".
"Пришёл на матч и начал показывать свой протест. До меня начали докапываться люди, стоящие внизу, которых раньше на секторе я никогда не видел, хотя хожу на футбол уже давно, был на многих выездах.
Сначала они стали выдёргивать шарф из рук, в ответ на это я спросил, кто они такие, предложил выйти и решить все проблемы в подтрибунном помещении - либо один на один, либо кучка на кучку. Их было пять человек, а я с щупленьким другом. После этого мы немного потолкались и успокоились.
Дальше я снова поднял шарф. Его начали выдёргивать, диалог с ними повторился уже с дракой. Это было какое-то пьяное быдло, вели они себя, как гопники.
Я прекрасно понимал: что с моей идёт стороны - это провокация. Но не думал, что будут такие драки, когда один за всех, и все на одного", - цитирует болельщика "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.