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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Избитый фанат: прекрасно понимал, что шарф против Глушакова - это провокация

Болельщик московского "Спартака", пострадавший во время матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушакова, рассказал о произошедшем.

"Пришёл на матч и начал показывать свой протест. До меня начали докапываться люди, стоящие внизу, которых раньше на секторе я никогда не видел, хотя хожу на футбол уже давно, был на многих выездах.

Сначала они стали выдёргивать шарф из рук, в ответ на это я спросил, кто они такие, предложил выйти и решить все проблемы в подтрибунном помещении - либо один на один, либо кучка на кучку. Их было пять человек, а я с щупленьким другом. После этого мы немного потолкались и успокоились.

Дальше я снова поднял шарф. Его начали выдёргивать, диалог с ними повторился уже с дракой. Это было какое-то пьяное быдло, вели они себя, как гопники.

Я прекрасно понимал: что с моей идёт стороны - это провокация. Но не думал, что будут такие драки, когда один за всех, и все на одного", - цитирует болельщика "Чемпионат".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:25
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#4  Corner  планета Земля (Сегодня, 16:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
"Я прекрасно понимал: что с моей идёт стороны - это провокация." (с)

Мля, как жаль, что далеко не всех провокаторов возмездие настигает..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#3  oksva  Спб (Сегодня, 16:47)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Опи.дюлился ? Ну и правильно . Ты ведь не за команду пришёл болеть , а шарфиком потрясти . Потряс ?" Щупленький друг " был поумнее .Кто то приходит на матчи поддержать команду , а такие как ты - самоутвердиться . Иди к офису Лукойла и объяви голодовку , бессрочную , пусть Федун наплачется .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 16:44)
  • +1
  •  (1)
online

отморозок какой то, надень флаг Косово и сходи на Црвену или Партизан тогда
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 16:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чтобы что-то понимать надо иметь хотя бы 100 грамм мозга.Я понял,что у тебя и этого нет!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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