Россия РПЛ 2018/19
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Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников.
– Тем не менее, весной "Локомотив" в четырех матчах чемпионата набрал 10 очков. В чем сила этой команды?
– Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.
– В смысле?
– Пока я такого футбола не вижу. Да, у "Локомотива" прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.
– Так чего же не хватает?
– В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными.
"Спорт-Экспресс"
– Тем не менее, весной "Локомотив" в четырех матчах чемпионата набрал 10 очков. В чем сила этой команды?
– Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.
– В смысле?
– Пока я такого футбола не вижу. Да, у "Локомотива" прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.
– Так чего же не хватает?
– В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными.
"Спорт-Экспресс"
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