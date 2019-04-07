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Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников.

– Тем не менее, весной "Локомотив" в четырех матчах чемпионата набрал 10 очков. В чем сила этой команды?

– Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.

– В смысле?

– Пока я такого футбола не вижу. Да, у "Локомотива" прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.

– Так чего же не хватает?

– В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смородская Локомотив Зенит
Сегодня, 16:39
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:00)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Она уже в тренера записалась или всё ещё Сёмин в горле стоит
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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