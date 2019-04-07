Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников.– Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.– Пока я такого футбола не вижу. Да, у "Локомотива" прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.– В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными.