Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 21 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Петар Занев: Аленичев попросил меня извиниться перед командой

Бывший защитник "Енисея" Петар Занев в эфире телеканала "Матч премьер" рассказал, почему покинул красноярский клуб.

"В последний раз буду эту тему комментировать. Хочу закрыть эту тему, это было мое личное решение, мне было очень обидно, когда узнал, какие обо мне ходят неприятные слухи в команде. Я вернулся в Красноярск и встретился с Аленичевым, хотел узнать его мнение, узнать, откуда появились эти слухи. Я всегда работал на максимум, ко мне не было претензий в профессиональных качествах. Появился слух, будто бы я не играл на 100% в матче с "Крыльями" в прошлом туре, Аленичев мне сказал, что он об этом узнал от каких-то агентов. Почему это вышло в команду? Как я буду чувствовать себя в команде? Потом он попросил меня извиниться перед командой, пообщаться. Почему я должен это делать?! Тренерский штаб сомневался в нескольких игроках команды, был пущен слух внутри команды и сам игрок должен с этим разбираться?! Почему так? Я сказал, что на такие вещи я не могу закрывать глаза. Я все потом объяснил коллективу, что больше не могу оставаться с ним", - сказал Занев.
Теги: Занев Аленичев Енисей
Сегодня, 16:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Почему там где работает Дима Аленичев вокруг него склоки? В Спартаке ,в Енисее, в Туле.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама