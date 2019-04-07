Россия РПЛ 2018/19
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Петар Занев: Аленичев попросил меня извиниться перед командой
Бывший защитник "Енисея" Петар Занев в эфире телеканала "Матч премьер" рассказал, почему покинул красноярский клуб.
"В последний раз буду эту тему комментировать. Хочу закрыть эту тему, это было мое личное решение, мне было очень обидно, когда узнал, какие обо мне ходят неприятные слухи в команде. Я вернулся в Красноярск и встретился с Аленичевым, хотел узнать его мнение, узнать, откуда появились эти слухи. Я всегда работал на максимум, ко мне не было претензий в профессиональных качествах. Появился слух, будто бы я не играл на 100% в матче с "Крыльями" в прошлом туре, Аленичев мне сказал, что он об этом узнал от каких-то агентов. Почему это вышло в команду? Как я буду чувствовать себя в команде? Потом он попросил меня извиниться перед командой, пообщаться. Почему я должен это делать?! Тренерский штаб сомневался в нескольких игроках команды, был пущен слух внутри команды и сам игрок должен с этим разбираться?! Почему так? Я сказал, что на такие вещи я не могу закрывать глаза. Я все потом объяснил коллективу, что больше не могу оставаться с ним", - сказал Занев.
"В последний раз буду эту тему комментировать. Хочу закрыть эту тему, это было мое личное решение, мне было очень обидно, когда узнал, какие обо мне ходят неприятные слухи в команде. Я вернулся в Красноярск и встретился с Аленичевым, хотел узнать его мнение, узнать, откуда появились эти слухи. Я всегда работал на максимум, ко мне не было претензий в профессиональных качествах. Появился слух, будто бы я не играл на 100% в матче с "Крыльями" в прошлом туре, Аленичев мне сказал, что он об этом узнал от каких-то агентов. Почему это вышло в команду? Как я буду чувствовать себя в команде? Потом он попросил меня извиниться перед командой, пообщаться. Почему я должен это делать?! Тренерский штаб сомневался в нескольких игроках команды, был пущен слух внутри команды и сам игрок должен с этим разбираться?! Почему так? Я сказал, что на такие вещи я не могу закрывать глаза. Я все потом объяснил коллективу, что больше не могу оставаться с ним", - сказал Занев.
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