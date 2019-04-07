Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
В воскресенье, 7 апреля, состоялись уже три матча 22-го тура РПЛ. В этих матчах было всё: великолепный камбэк «Урала», грубейшая ошибка голкипера «Ростова» Песьякова и футбольные шахматы от Черевченко и Бердыева. Rusfootball.info – о матчах воскресенья.
Воскресную программу игрового дня открывали «Уфа» и «Ростов». Уфимцам, сменившим тренера, рокировка явно помогла. После того, как клуб возглавил Вадим Евсеев, «Уфа» в двух матчах набрала четыре очка и покинула зону вылета, опередив «Анжи».
После чудесной ничьей с ЦСКА, когда футболисты из Башкирии отыграли два мяча в концовке, теперь «Уфа» обыграла крепкий «Ростов». Наверное, можно говорить о везении хозяев. Им в этой встрече помог голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, пропустивший совсем необязательный мяч после удара в ближний угол Слая. В концовке встречи аналогичный удар уже наносили гости, но там Беленов свою команду спас в отличие от визави из Ростова. Одним из хайлайтов матча стал классный удар со штрафного Романа Ерёменко. После его удара мяч по замысловатой траектории пролетел над перекладиной. Если не видели, обязательно гляньте, пусть голом этот эпизод так и не закончился.
Подопечные Валерия Карпина упустили прекрасный шанс приблизиться к турнирной таблице к «Спартаку». Выиграй сегодня «Ростов», отставание от москвичей составляло бы всего одно очко, а в следующем туре ростовчанам как раз предстоит сыграть с «красно-белыми». Даже немного жаль упущенной интриги. Понятно, что пока «Спартак» не может чувствовать себя в безопасности, но всё равно получается уже не совсем то.
Тем временем «Енисей» был близок к тому, чтобы прервать кошмарную серию неудач в Премьер-Лиге. Футболисты из Красноярска имели все шансы, чтобы одержать первую победу с ноября, тогда они обыграли «Динамо». К 63-й минуте гости обыгрывали «Урал» со счётом 2:0, но затем хозяева перевернули игру. Димитров, Погребняк и Панюков забили три мяча за 15 минут и оставили «Енисей» без набранных очков.
Шансы футболистов из Красноярска на спасение и раньше были невысокими, а теперь и вовсе стали призрачными. От зоны переходных игр «Енисей» отделяют уже восемь очков. Удивительно только то, что Дмитрий Аленичев продолжает работать в Красноярске: никакой любви уже давно нет, но и собрать вещи как-то страшно, прямо как в семье перед разводом. Здесь, похоже, хэппи-энд уже невозможен, скажем прямо.
Тут ещё и в эфире «Матч Премьер» Петр Занев, покинувший «Енисей», разоткровенничался о проблемных взаимоотношениях с Аленичевым. Болгарин, которого тренерский штаб обвинил в недостаточном старании в матче с «Крыльями Советов» (0:4), заявил, что после таких слов не мог больше работать с Аленичевым.
Скорее всего, дни наставника «Енисея» в Красноярске сочтены: кто-то вообще верит в возможность спасения? Получается, что в оставшихся турах «Енисею» нужно набрать почти столько же очков, сколько в предыдущих 21 матчах! Пора создавать римейк фильма «Миссия невыполнима» с Аленичевым в главном роли.
Самый скучный матч дня проходил в Казани. «Рубин» и тульский «Арсенал» расписали безголевую ничью. Казанский клуб после омоложения состава пытается лишь уберечь себя от вылета и нервной концовки. Игра на ничью вполне устроила казанцев: от зоны переходных матчей их отделяет комфортное расстояние в шесть очков. Конечно, у «Рубина» был шанс приблизиться к «Спартаку», но объективно об этом в Казани даже не задумываются, решая более приземлённые задачи.
Вряд ли о еврокубках задумывается и «Арсенал». Да, периодически футболисты из Тулы демонстрируют яркий футбол, но объективно место в верхней половине турнирной таблицы вполне устроит подопечных Черевченко. Гостевая ничья с прямым конкурентом – вполне достойный результат.
В целом, встреча «Рубина» и «Арсенала» получилась довольно унылой. 8 ударов в створ ворот на двоих, ни одного забитого мяча и небольшая горстка фанатов на трибунах дополнили эту картину.
"Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 0:0
"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Цаллагов, Устинов, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, И.Коновалов, Могилевец (Полоз, 72), Акбашев (Подберезкин, 77), Сагитов (Бухаров, 64).
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне, Хагуш, Костадинов, Берхамов, Кадири, Кангва, Джорджевич (Бакаев, 46), Мирзов.
Предупреждения: Могилевец, 44. Камболов, 79. Берхамов, 88. Подберезкин, 90.
"Урал" – "Енисей" 3:2
Гол: Димитров, 72, Погребняк, 87, Панюков, 88 - Ятченко, 24 (пен.), Зотов, 65
"Урал": Годзюр, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Бумаль (Погребняк, 68), Димитров (Араторе, 83), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 85), Бикфалви, Панюков
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Сарр, Данченко (Костюков, 86), Зотов, Торбинский (Комолов, 46), Саркисов (Савичев, 60), Кутьин
Предупреждения: Страндберг, 14, Торбинский, 27, Данченко, 85, Костюков, 90+3
"Уфа" – "Ростов" 1:0
Гол: Игбун, 25
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 84), Ванек (Пауревич, 57), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Ерёменко, Попов (Зайнутдинов, 24), Зуев (Ионов, 65), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигрударссон, 79).
Предупреждения: Зайнутдинов, 24, Карп, 54, Норманн, 71, Йокич, 90+2
Фото - ФК "Уфа", Tula-football, Sports.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Воскресную программу игрового дня открывали «Уфа» и «Ростов». Уфимцам, сменившим тренера, рокировка явно помогла. После того, как клуб возглавил Вадим Евсеев, «Уфа» в двух матчах набрала четыре очка и покинула зону вылета, опередив «Анжи».
Доброе утро, дорогие болельщики! Мы до сих пор под впечатлением от вчерашней концовки, а вы? pic.twitter.com/dKjGZRsjZI— ФК УФА (@UfaFc) April 1, 2019
Восхождение "Уфы" начиналось с этого
После чудесной ничьей с ЦСКА, когда футболисты из Башкирии отыграли два мяча в концовке, теперь «Уфа» обыграла крепкий «Ростов». Наверное, можно говорить о везении хозяев. Им в этой встрече помог голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, пропустивший совсем необязательный мяч после удара в ближний угол Слая. В концовке встречи аналогичный удар уже наносили гости, но там Беленов свою команду спас в отличие от визави из Ростова. Одним из хайлайтов матча стал классный удар со штрафного Романа Ерёменко. После его удара мяч по замысловатой траектории пролетел над перекладиной. Если не видели, обязательно гляньте, пусть голом этот эпизод так и не закончился.
Подопечные Валерия Карпина упустили прекрасный шанс приблизиться к турнирной таблице к «Спартаку». Выиграй сегодня «Ростов», отставание от москвичей составляло бы всего одно очко, а в следующем туре ростовчанам как раз предстоит сыграть с «красно-белыми». Даже немного жаль упущенной интриги. Понятно, что пока «Спартак» не может чувствовать себя в безопасности, но всё равно получается уже не совсем то.
Тем временем «Енисей» был близок к тому, чтобы прервать кошмарную серию неудач в Премьер-Лиге. Футболисты из Красноярска имели все шансы, чтобы одержать первую победу с ноября, тогда они обыграли «Динамо». К 63-й минуте гости обыгрывали «Урал» со счётом 2:0, но затем хозяева перевернули игру. Димитров, Погребняк и Панюков забили три мяча за 15 минут и оставили «Енисей» без набранных очков.
Шансы футболистов из Красноярска на спасение и раньше были невысокими, а теперь и вовсе стали призрачными. От зоны переходных игр «Енисей» отделяют уже восемь очков. Удивительно только то, что Дмитрий Аленичев продолжает работать в Красноярске: никакой любви уже давно нет, но и собрать вещи как-то страшно, прямо как в семье перед разводом. Здесь, похоже, хэппи-энд уже невозможен, скажем прямо.
Аленичев держится до последнего
Тут ещё и в эфире «Матч Премьер» Петр Занев, покинувший «Енисей», разоткровенничался о проблемных взаимоотношениях с Аленичевым. Болгарин, которого тренерский штаб обвинил в недостаточном старании в матче с «Крыльями Советов» (0:4), заявил, что после таких слов не мог больше работать с Аленичевым.
Скорее всего, дни наставника «Енисея» в Красноярске сочтены: кто-то вообще верит в возможность спасения? Получается, что в оставшихся турах «Енисею» нужно набрать почти столько же очков, сколько в предыдущих 21 матчах! Пора создавать римейк фильма «Миссия невыполнима» с Аленичевым в главном роли.
Самый скучный матч дня проходил в Казани. «Рубин» и тульский «Арсенал» расписали безголевую ничью. Казанский клуб после омоложения состава пытается лишь уберечь себя от вылета и нервной концовки. Игра на ничью вполне устроила казанцев: от зоны переходных матчей их отделяет комфортное расстояние в шесть очков. Конечно, у «Рубина» был шанс приблизиться к «Спартаку», но объективно об этом в Казани даже не задумываются, решая более приземлённые задачи.
]
"Рубин" и "Арсенал" оставили зрителей без голов
Вряд ли о еврокубках задумывается и «Арсенал». Да, периодически футболисты из Тулы демонстрируют яркий футбол, но объективно место в верхней половине турнирной таблицы вполне устроит подопечных Черевченко. Гостевая ничья с прямым конкурентом – вполне достойный результат.
В целом, встреча «Рубина» и «Арсенала» получилась довольно унылой. 8 ударов в створ ворот на двоих, ни одного забитого мяча и небольшая горстка фанатов на трибунах дополнили эту картину.
"Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 0:0
"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Цаллагов, Устинов, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, И.Коновалов, Могилевец (Полоз, 72), Акбашев (Подберезкин, 77), Сагитов (Бухаров, 64).
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне, Хагуш, Костадинов, Берхамов, Кадири, Кангва, Джорджевич (Бакаев, 46), Мирзов.
Предупреждения: Могилевец, 44. Камболов, 79. Берхамов, 88. Подберезкин, 90.
"Урал" – "Енисей" 3:2
Гол: Димитров, 72, Погребняк, 87, Панюков, 88 - Ятченко, 24 (пен.), Зотов, 65
"Урал": Годзюр, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Бумаль (Погребняк, 68), Димитров (Араторе, 83), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 85), Бикфалви, Панюков
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Сарр, Данченко (Костюков, 86), Зотов, Торбинский (Комолов, 46), Саркисов (Савичев, 60), Кутьин
Предупреждения: Страндберг, 14, Торбинский, 27, Данченко, 85, Костюков, 90+3
"Уфа" – "Ростов" 1:0
Гол: Игбун, 25
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 84), Ванек (Пауревич, 57), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Ерёменко, Попов (Зайнутдинов, 24), Зуев (Ионов, 65), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигрударссон, 79).
Предупреждения: Зайнутдинов, 24, Карп, 54, Норманн, 71, Йокич, 90+2
Фото - ФК "Уфа", Tula-football, Sports.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.