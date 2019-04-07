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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Черевченко: я всегда говорю прямо – "Рубин" был ближе к победе

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после ничьей с "Рубином" (0:0) заявил, что хозяева были ближе к победе.

– "Рубин" был ближе к победе. Я говорю прямо. Во втором тайме они были свежее. Мы подсели физически. Спасибо ребятам, что выдержали, выручали друг друга и бились.

– Игра на Кубок сказалась на физике?

– Это наши проблемы. Если каждый тренер будет говорить, что Кубок помешал... Тогда не надо в него выходить.

– Бакаев на скамейке – это план на игру, чтобы вышел свежим после перерыва и решил исход?

– Да, один из вариантов. Решили Бакаева поберечь. Потому что в Екатеринбурге последние 15 минут ноги были уже тяжелые. На месте Бакаева мог оказаться и Мирзов, но мы решили так.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черевченко Арсенал Тула Рубин
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