Россия РПЛ 2018/19
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20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Игорь Черевченко: я всегда говорю прямо – "Рубин" был ближе к победе
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после ничьей с "Рубином" (0:0) заявил, что хозяева были ближе к победе.
– "Рубин" был ближе к победе. Я говорю прямо. Во втором тайме они были свежее. Мы подсели физически. Спасибо ребятам, что выдержали, выручали друг друга и бились.
– Игра на Кубок сказалась на физике?
– Это наши проблемы. Если каждый тренер будет говорить, что Кубок помешал... Тогда не надо в него выходить.
– Бакаев на скамейке – это план на игру, чтобы вышел свежим после перерыва и решил исход?
– Да, один из вариантов. Решили Бакаева поберечь. Потому что в Екатеринбурге последние 15 минут ноги были уже тяжелые. На месте Бакаева мог оказаться и Мирзов, но мы решили так.
"Спорт-Экспресс"
– "Рубин" был ближе к победе. Я говорю прямо. Во втором тайме они были свежее. Мы подсели физически. Спасибо ребятам, что выдержали, выручали друг друга и бились.
– Игра на Кубок сказалась на физике?
– Это наши проблемы. Если каждый тренер будет говорить, что Кубок помешал... Тогда не надо в него выходить.
– Бакаев на скамейке – это план на игру, чтобы вышел свежим после перерыва и решил исход?
– Да, один из вариантов. Решили Бакаева поберечь. Потому что в Екатеринбурге последние 15 минут ноги были уже тяжелые. На месте Бакаева мог оказаться и Мирзов, но мы решили так.
"Спорт-Экспресс"
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