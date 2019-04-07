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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах

ЦСКА одержал выездную победу над "Спартаком" в матче 22-го тура российской Премьер-лиги, передает официальный сайт клуба.

Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев в этой встрече установил новый клубный рекорд. 32-летний вратарь не пропустил в первых таймах уже в 14-м матче подряд.
Теги: Акинфеев ЦСКА
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#3  gesha978  Москва (Сегодня, 21:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
я конечно рад за него, но какие ещё существуют дурацкие клубные рекорды?, ни разу за какое-то время не вступить в игру и ещё типа того!? бред.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#2  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 21:23)
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Добавьте еще при плюсовой температуре и влажности не превышающей 60%
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 20:28)
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online

Игорь. Это ИГОРЬ.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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