Россия РПЛ 2018/19
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20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах
ЦСКА одержал выездную победу над "Спартаком" в матче 22-го тура российской Премьер-лиги, передает официальный сайт клуба.
Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев в этой встрече установил новый клубный рекорд. 32-летний вратарь не пропустил в первых таймах уже в 14-м матче подряд.
Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев в этой встрече установил новый клубный рекорд. 32-летний вратарь не пропустил в первых таймах уже в 14-м матче подряд.
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