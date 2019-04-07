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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против "Енисея" "Урал" побил антирекорд турнира по количеству сыгранных подряд встреч, в которых команда пропускала минимум один гол.

В сезоне-2004 "Ротор" не мог оставить свои ворота сухими на протяжении 21-й игры чемпионата страны. В матче прошлого тура клуб из Екатеринбурга повторил сомнительное достижение волгоградцев, а уже сегодня обновил антирекорд, пропустив в 22-м поединке РПЛ кряду. Ворота команды во всех этих играх без замен защищал Ярослав Годзюр.

Примечательно, что в минувшую среду "Урал" не пропустил от "Арсенала" в первом полуфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась минимальной победой команды Дмитрия Парфёнова.

После 22 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в активе. Всего команда пропустила 35 мячей.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ротор Урал
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#1  120220   (Сегодня, 20:54)
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Болеет за:
«Урал»
КАКОЙ ТРЕНЕР ТАКАЯ И КОМАНДА.ВСЁ ПЕШКОМ И НЕХОТЯ. ПОЗОР А НЕ ПОБЕДА.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
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