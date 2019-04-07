Россия РПЛ 2018/19
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"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против "Енисея" "Урал" побил антирекорд турнира по количеству сыгранных подряд встреч, в которых команда пропускала минимум один гол.
В сезоне-2004 "Ротор" не мог оставить свои ворота сухими на протяжении 21-й игры чемпионата страны. В матче прошлого тура клуб из Екатеринбурга повторил сомнительное достижение волгоградцев, а уже сегодня обновил антирекорд, пропустив в 22-м поединке РПЛ кряду. Ворота команды во всех этих играх без замен защищал Ярослав Годзюр.
Примечательно, что в минувшую среду "Урал" не пропустил от "Арсенала" в первом полуфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась минимальной победой команды Дмитрия Парфёнова.
После 22 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в активе. Всего команда пропустила 35 мячей.
"Чемпионат.сом"
В сезоне-2004 "Ротор" не мог оставить свои ворота сухими на протяжении 21-й игры чемпионата страны. В матче прошлого тура клуб из Екатеринбурга повторил сомнительное достижение волгоградцев, а уже сегодня обновил антирекорд, пропустив в 22-м поединке РПЛ кряду. Ворота команды во всех этих играх без замен защищал Ярослав Годзюр.
Примечательно, что в минувшую среду "Урал" не пропустил от "Арсенала" в первом полуфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась минимальной победой команды Дмитрия Парфёнова.
После 22 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в активе. Всего команда пропустила 35 мячей.
"Чемпионат.сом"
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