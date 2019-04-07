Россия РПЛ 2018/19
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20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1).
Чемпионат России
22 тур
"Локомотив" – "Зенит" 1:1
Голы: Дриусси, 61 (аг) - Ракицкий, 54.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хёведес, 84), Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 88), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Эдер, 13, Кварацхелия, 39, Ригони, 49, Чорлука, 53, Оздоев, 62, Рыбус, 79, Ан. Миранчук, 82, Барриос, 89.
Чемпионат России
22 тур
"Локомотив" – "Зенит" 1:1
Голы: Дриусси, 61 (аг) - Ракицкий, 54.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хёведес, 84), Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 88), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Эдер, 13, Кварацхелия, 39, Ригони, 49, Чорлука, 53, Оздоев, 62, Рыбус, 79, Ан. Миранчук, 82, Барриос, 89.
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