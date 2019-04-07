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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1).

Чемпионат России

22 тур

"Локомотив" – "Зенит" 1:1

Голы: Дриусси, 61 (аг) - Ракицкий, 54.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хёведес, 84), Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 88), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Эдер, 13, Кварацхелия, 39, Ригони, 49, Чорлука, 53, Оздоев, 62, Рыбус, 79, Ан. Миранчук, 82, Барриос, 89.
Теги: Локомотив Зенит
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#53  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смущенные вью Семака достали уже. ...Мы, плять, немного расстроены. Я, лично, расстроен сильно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#52  Юрий Фомичев   (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (0)
online

avnik,
Ты по радио смотрел?
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#51  utekay  Россия (Сегодня, 21:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Две шалавы переписываются

от шалавы и про шалав laughing смешно...отскочили в очередной раз чемпионы ссаные, то пендаль левый, то срезка...клоуны мля, один гилерме ваш чего стоит


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#50  Rivaldo   (Сегодня, 21:26)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Милан»
Дюков даже судейку поставил который ни одного пенальти не поставил за сезон,как был зенит теплично-кабинетным говном так и будет,но Палыч все равно молодец,все равно поднасрал по итогу вонючкам.
Регистрация: 18.01.2019 [жалоба]
#49  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем меньше игроки работали с нынешним тренерским штабом, тем больше от них пользы.Сначала Дзюба с Шатовым, после возвращения, тащили. Потом Азмун. Теперь Ракицкий с Барриосом. Благодаря последнему, стали мало пропускать. Надеюсь, наши шпециалисты не успеют и их ухайдакать до конца чемпа))
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#48  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 21:26)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
N-52, не состав слабый, а тренера у команды нет!
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#47  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:24)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
utekay,
Blessing,
Две шалавы переписываются laughing Особенно забавен блеся, домосед который телки то голой не видал laughing
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#46  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Задолбали потери мяча...Дриусси просто сдулся, Барриос отбирает отлично, из игры в игру не способен пас точно партнеру отдать, Дзюба в атаке вообще никакой, покати вправо Азмуну один в один выходит, Ригони, Мак...похоже вирус "Заболотный" цепанул всю нашу атаку ...Ракищкий не в счет. Когда нам гол залетел, вся команда вжалась в штрафную, что это? Семак? Потеряли 2 очка однозначно.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#45  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 21:21)
  • -3
  •  (3)

Ну и игра. В плане борьбы вопросов нет, твердая 5. Но в плане созидании и комбинационной игры твердая двойка обоим командам. Одни со стандарта забили, другим вообще повезло. У обоих команд полно креативных игроков а играют в навал и бей беги. Судья тоже чудак на букву М. 6 замен, хренова туча карточек, обе команды бьются на победу. Так добавь 5 минут а не 3!!! В общем счет по игре.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#44  ZeArt83   (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Из 8 оставшихся игр Зенит дома сыграет 5.
Так что в чемпионстве не сомневаюсь.
Хотя важно не проиграть Краснодару и ЦСКА.

У нас еще два тяжелых выезда в Ростов и Грозный.Так что не спеши.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#43  utekay  Россия (Сегодня, 21:19)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Мне кажется, это договорняк, Костя.

неужели мошенники...неужели среди москвичей есть мошенники?
это низко confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#42  Blessing  Спб (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
азмун запорол столько же сколько и забил

Этого вообще не понять, трудные мячи забивает, а стандартные выходы один в один для любого напа, запарывает. И ведь все трёхочковые.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#41  holod  хамина (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
ZeArt83,
++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!!
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#40  avnik  море (Сегодня, 21:15)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Азмун судью как лоха развел - бросив мяч Чорлуке в руку, хотя ему никто не мешал отдать влево точно на партнера. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#39  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:13)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Результат для нас не ахти, но снова проявили волевые качества.
Нужно продолжать борьбу за ЛЧ.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#38  Svetliykenig  Калининград (Сегодня, 21:12)
  • -7
  •  (13)
online

Деффчонки вставили немного г омосекам
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#37  N-52   (Сегодня, 21:10)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ничья - не проигрыш. За последние 12 лет это самый слабый состав "Зенита". Барриос - бульдог.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
#36  Sergeevich   (Сегодня, 21:10)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Из 8 оставшихся игр Зенит дома сыграет 5.
Так что в чемпионстве не сомневаюсь.
Хотя важно не проиграть Краснодару и ЦСКА.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#35  Blessing  Спб (Сегодня, 21:10)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
дефки уже раздвигали ноги,

они уже раком стояли...импотенты confused

Мне кажется, это договорняк, Костя. Каждый боялся забить, а не забив даже не расстраивались.
Генич м.удак, совсем не жил игрой, портил своим языком и так унылую картину, куйню какую-то нёс.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#34  molot327  Москва (Сегодня, 21:09)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Это была битва - кость-в-кость. Много жестких единоборств, минимум голевых моментов. Счет - на что наиграли, то и на табло.

+


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#33  utekay  Россия (Сегодня, 21:07)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
дефки уже раздвигали ноги,

они уже раком стояли...импотенты confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#32  Tokio581   (Сегодня, 21:04)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Команды молодцом. Много борьбы много имоций. Ракицкий молодцом. Дзюба жопошник.
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#31  boralex  саратов (Сегодня, 21:04)
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вроде и отобрали у лидера очки, но и не приблизились... Матч - ниочём. Гил валидолу добавлял, Ракицкий- красавец! Другого и вспомнить нечего.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#30  Blessing  Спб (Сегодня, 21:04)
  • -3
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, мужики, забивать мы нихера не умеем, дефки уже раздвигали ноги, ну забейте нам, ну забейте, и ни Азмун, ни Оздоев так и не вставили жаждущим. Тем обиднее ничья, ведь могли легко выиграть. А с нашей игрой, это считай поражение, висим на волоске.
Общее впечатление от игры, каждый хотел не проиграть, ничего не делали для победы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#29  avnik  море (Сегодня, 21:03)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Чорлука рукой играл или нет?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#28  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foresten
зениту нужен другой тренер, Гончаренко нравится у цска


На куй! Хрен редьки не слаще.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#27  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:02)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Счет по игре. Много единоборств кость в кость, много ошибок, но порадовало желание обеих команд биться до конца. Правда результат сугубо в пользу других команд
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#26  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Зае..али уже с таким судейством!! Баринов на три желтые карточки наиграл, Игнатьев на две!! И все не х..я, все норм!! С Красеодаром левый пендаль ставят! Это б..лять что такое??? Проводницы, надеюсь вы не попадете в тройку!! Так погано, мерзко, грязно и заряжать судейский корпус, нельзя!!! Козлыыы!!!

пожалуй плюсану. грубости от проводниц много было


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#25  Alter ego   (Сегодня, 21:01)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Второй тайм был ничего. Результат годный, но конечно жаль, что подсели назад после забитого гола. Азмуну нужно с нервами что-то делать, сколько уже запорол один в один
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#24  ZeArt83   (Сегодня, 21:01)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сандр
Не тем не другим в ЛЧ ловить нечего с такой сумбурной игрой, на авось или ошибку соперника.

А кому,там есть,что ловить.У нас все клубы равны.Кому повезет,тот и будет чемпионом.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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