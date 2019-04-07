Россия РПЛ 2018/19
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18:50
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Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги матча с "Зенитом".
- Думаю, что матч, особенно второй тайм, понравился. Нерв был. Мое мнение: не попадал в игру судья. Профессионализм судьи был ниже игроков на поле, он не попал в игру. Пусть это будет на его совести и его оценивают эксперты. На мой взгляд, приличная и гра. Счет на табло. Но мы были лучше, ха-ха.
- Кому на руку ничья?
- Смотря на календарь, боясь делать выводы. Уже после последнего матча можно будет делать выводы. Каждый тур может внести изменения.
- Какие претензии к судье?
- Не хочу останавливаться на этом. Я уже все сказал.
- Как вам игра Кварацхелии?
- Есть, над чем работать. У нас много молодых ребят, которым надо продолжать работать, чтобы составлять конкуренцию.
Rusfootball.info
- Думаю, что матч, особенно второй тайм, понравился. Нерв был. Мое мнение: не попадал в игру судья. Профессионализм судьи был ниже игроков на поле, он не попал в игру. Пусть это будет на его совести и его оценивают эксперты. На мой взгляд, приличная и гра. Счет на табло. Но мы были лучше, ха-ха.
- Кому на руку ничья?
- Смотря на календарь, боясь делать выводы. Уже после последнего матча можно будет делать выводы. Каждый тур может внести изменения.
- Какие претензии к судье?
- Не хочу останавливаться на этом. Я уже все сказал.
- Как вам игра Кварацхелии?
- Есть, над чем работать. У нас много молодых ребят, которым надо продолжать работать, чтобы составлять конкуренцию.
Rusfootball.info
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