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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги матча с "Зенитом".

- Думаю, что матч, особенно второй тайм, понравился. Нерв был. Мое мнение: не попадал в игру судья. Профессионализм судьи был ниже игроков на поле, он не попал в игру. Пусть это будет на его совести и его оценивают эксперты. На мой взгляд, приличная и гра. Счет на табло. Но мы были лучше, ха-ха.

- Кому на руку ничья?

- Смотря на календарь, боясь делать выводы. Уже после последнего матча можно будет делать выводы. Каждый тур может внести изменения.

- Какие претензии к судье?

- Не хочу останавливаться на этом. Я уже все сказал.

- Как вам игра Кварацхелии?

- Есть, над чем работать. У нас много молодых ребят, которым надо продолжать работать, чтобы составлять конкуренцию.

Rusfootball.info
Теги: Мещеряков Локомотив Зенит
Сегодня, 21:16
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11
(4)
#11  Rivaldo   (Сегодня, 21:29)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Милан»
Цитата: Гринч
.петух

это ты,ошибка темной ночи,блоха канализационная
Регистрация: 18.01.2019 [жалоба]
#10  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
ваши костоломы по ногам работали только в лёт.

Это фирменный стиль Юр Палыча))
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заплакала, истеричка, как с левых пенальти два матча подряд выигрывать, слово не сказала, только с сухиной подленько улыбались.
Стервы, кули, вторая по поганости команда в нашем чемпионате, и тоже московская.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Гринч  СПб (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Rivaldo
 Rivaldo   (Сегодня, 21:22) -7 (9)


online
Болеет за:
«Милан»

Да тянут конечно эту помойку питерскую,но Локо разочаровал




Помойка это ты...петух Миланский.


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#7  Tokio581   (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мещеряк бабули судье занес. Поэтому и не доволен судейством. Судья для локо и так сделал что мог
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот наглая рожа. ваши костоломы по ногам работали только в лёт. а он про судью еще вякает


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не показал три желтые Баринову и две желтые Игнатьеву.
Видно заряженый был!! На воре и шапка горит, сами и спалились.
С Краснодаром прошло а здесь видно бабки на пенальти заряжали а он не поставил...совсем окуели сволочи !!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:23)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как говорят, давал бороться.
Палыч возмущался желтой Чарли, но там она действительно была, срыв атаки.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Rivaldo   (Сегодня, 21:22)
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Милан»
Да тянут конечно эту помойку питерскую,но Локо разочаровал
Регистрация: 18.01.2019 [жалоба]
#2  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судья, конечно косячил. Но с таким допуском в борьбе, явно не нам на руку это было. результат, впрочем, по игре)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 21:19)
  • +3
  •  (11)

Реально, судья косячил. Пусть на его совести останется то, что как минимум одну красную паровозам не показал.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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