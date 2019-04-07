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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) выразил неудовлетворение результатом, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

Фото: Rusfootball.info


— Ожидаемо получилась достаточно напряженная игра. Жаль, что пропустили после нелепого рикошета, но это футбол. Ни нам, ни сопернику не хотелось проигрывать, обе команды старались победить. В конце второго тайма имели достаточно опасные моменты, которые могли превратить в забитый гол. Его нам не хватило. Ничьей мы, конечно, недовольны. Хотелось выиграть, но это футбол.

— Чаще всего говорят, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом. Насколько это давит на вас?

— Любой команде, и нам в том числе, сложно лидировать с первого тура. Есть груз ответственности, накопленная усталость. Мы должны делать своё дело. Из того, что говорят, пытаемся взять то, что нужно и полезно знать. Говорят многое, но надо делать свою работу и двигаться вперед.

— Кристиан Нобоа пока не готов играть в старте или проблема в лимите на легионеров?

— Он готов играть. Пропустил достаточно много, потом была поездка в сборную, после которой пришлось адаптироваться из-за разницы часовых поясов. Сейчас он готов играть, но в связи с травмами россиян — Шатова, Ерохина и Кузяева — в этом отношении мы ограничены. И Кристиан тоже страдает из-за лимита в том числе. Конечно, рассчитываем на него, не сомневаюсь, что найдем как его использовать в ближайших матчах, он важный игрок для нашей команды.

— Замена Смольникова в перерыве произошла из-за травмы?

— Причина в другом. На мой взгляд, не вошел в игру так, как хотелось бы. Много было ошибок, поэтому решили его заменить.

— Сегодняшний матч в том числе стал дуэлью двух вратарей сборной. С Луневым говорили на эту тему?

— Нет, у нас свои задачи. Что касается сборной, то решение, исходя из игры за клубы, будет принимать ее главный тренер. У нас такой вопрос точно не стоял.

— Как будете решать проблему флангов? Жиркова постоянно не хватает на весь матч, сейчас вот со Смольниковым проблемы.

— Будем работать. Те футболисты, которые есть, тренируются и полностью отдаются игре. В будущем, если будет возможность взять на какую-либо позицию футболиста, который сильнее тех, кто у нас есть, то сделаем это.

— Как часто Ракицкий тренирует штрафные, остаётся ли один? Такое исполнение — это талант или результат упорных тренировок?

— Есть и талант, есть и трудолюбие. Благодаря этому так бьет штрафные и достаточно долго играет на высоком уровне. Помогает ему супруга и тренироваться, и готовиться. Рад за Ярослава. Он серьезно усилил команду и разнообразил нашу игру в плане штрафных и атакующих действий.
Теги: Семак Зенит Локомотив Нобоа Ракицкий Rвидео
Вчера, 21:59
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