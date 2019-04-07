Магомед Оздоев: мы провели матч лучше и заслуживали победы (видео)

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев остался доволен игрой своей команды в матче с "Локомотивом" (1:1), передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов. Фото: Виктория Ламзина / ФК "Зенит"

- Это вопрос к вам. Вы же смотрели. Думаю, что мы играли хорошо и выполняли все установки тренерского штаба. У нас были моменты, но нам нужно еще поработать над завершением.- Локомотив чемпион прошлого года, хорошая команда, которая сегодня еще и дома играла. Но я думаю, что мы провели матч лучше и заслуживали победы.- Ничья не сказать, что хороший результат, но все-таки неплохой. Главное, что мы смогли минимум хотя бы очков увезти из Москвы.- Не знаю. Не видел моментов.