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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Магомед Оздоев: мы провели матч лучше и заслуживали победы (видео)

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев остался доволен игрой своей команды в матче с "Локомотивом" (1:1), передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: Виктория Ламзина / ФК "Зенит"
- Как вам первый тайм в исполнении Зенита?

- Это вопрос к вам. Вы же смотрели. Думаю, что мы играли хорошо и выполняли все установки тренерского штаба. У нас были моменты, но нам нужно еще поработать над завершением.

- Вы ожидали, что Локомотив прибавит во втором тайме?

- Локомотив чемпион прошлого года, хорошая команда, которая сегодня еще и дома играла. Но я думаю, что мы провели матч лучше и заслуживали победы.

- Ничья сегодня положительный результат для Зенита?

- Ничья не сказать, что хороший результат, но все-таки неплохой. Главное, что мы смогли минимум хотя бы очков увезти из Москвы.

- Было несколько стычек. Из-за чего?

- Не знаю. Не видел моментов.

Теги: Оздоев Зенит Локомотив Rвидео
Вчера, 22:05
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5
(1)
#5  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:43)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Несогласен. И рвения и моментов хватало всем. Но именно всем - и тем и другим поровну.
По мне - напряженная, интересная, но совершенно ничейная игра.
Спасибо командам за зрелище.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Мало целовал в макушку.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  miktar   (Вчера, 23:58)
  • 0
  •  (0)

все игроки своё "болото" хвалят


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  Ебать бомжей ебать   (Вчера, 22:38)
  • -3
  •  (7)

команда питарасов
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 22:29)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Спорное мнение, Зенит чаще контр-атаковал и бил из-за штрафной и из штрафной (в первом тайме в молоко).
Оба гола были в целом случайными, не попади мяч в руку Чорлуки, не было бы и штрафного, но и Локо тоже с рикошетом повезло.
Первый тайм был ничейным, во втором Локо был чуть-чуть по конкретнее.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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