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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Юрий Семин: а чего вы такие грустные? Каждому по очку и нормально! (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги матча с "Зенитом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

Фото: ФК "Локомотив"
– А чего вы такие грустные? Каждому по очку и нормально! Чемпионат обострился, так и запишите. Давайте свои вопросы.

– Что говорили команде перед матчем? Очень важный матч против лидера на своем поле.

– Эти слова остаются в раздевалке. А зачем мотивировать на "Зенит"? "Зенит" - лидер, всегда борется за чемпионское звание. Поэтому особенно сильно мотивировать не надо. А второй тайм мы провели лучше, чем первый. Начало вроде было неплохое, мы неплохо из обороны выходили, контролировали мяч, но не было ударов. Много хороших ситуаций, но следовал лишний пас, который прерывался игроками "Зенита" и шла атака на наши ворота. Второй тайм в целом был получше. Мы владели инициативой. Но контратаки мы пропускали.

– Замена Смолова на Эдера с чем связана была?

– Оснований много. Они конкурировали за это место. Смолов сыграл предыдущий матч, был маленький перерыв. Мне кажется, нам одного дня не хватило, чтобы мы выглядели лучше физически после кубка.

– Последний пас – отрицательная привычка из матча в матч… Ваши игроки подходят к штрафной, и не бьют, а отдают пас.

– Хорошо еще, что мы к штрафной подходим. Моменты есть – это уже хорошо. Значит, будем учиться бить.

– Вы довольны результатом?

– Если бы до игры говорили, то я бы сказал, что не хочу ничью. Но так как игра закончилась, ничья закономерная. Двигаемся вперед. Еще восемь туров впереди, мы будем бороться, мы движемся вперед.

– Кварацхелию поменяли, потому что он не устраивал?

– Да нет. Все устраивало. Он первый раз играл в стартовом составе. Он талантливый парень, не стушевался. Был в общей группе, выглядел достаточно неплохо по всем моментам. Но ему 18 лет! Мы планировали его на 45 минут. Были мысли, чтобы выходил Фернандеш, он еще до конца не готов физически, но он вышел блестяще.

– Почему отказались от Денисова?

– Потому что Игорь три дня назад играл, у нас какая-то ротация должна быть. Мне казалось, что он должен быть более свежее. Вот и все.

– Не жалеете, что так далеко прошли в Кубке России?

– Мы боремся за все регалии, за все призы, которые есть в российском футболе. Это нормальный цикл, мы должны к нему привыкать.

– Как оцените игру Антона Миранчука? В пяти матчах забивал голы.

– Ну когда-то он может не забить? Сегодня он не имел моментов. Значит, он играл хуже, чем предыдущие пять матчей.

– Что с Фарфаном?

– У него травма. И эта травма часто происходит после паузы на игры национальной сборной. Мы не стали рисковать. Надеемся, что следующий матч он сможет играть. В целом, мы готовили к игре сегодняшней, но он не смог.

– Есть сожаление, что играли без ВАР?

– Только по поводу штрафного. Была там рука или нет? Или в живот попал? Мы знаем, что Ракицкий бьет штрафные как пенальти. Если бы посмотрел судья повтор, то хотя бы желтую не дал. А так Чорлука пропускает следующую игру. ВАР нужен, никуда от него не денешься. Он будет в любом случае, не сегодня так завтра.

Теги: Семин Локомотив Зенит Rвидео
Вчера, 22:05
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#1  DimonYA  Одинцово (Вчера, 23:04)
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Болеет за:
«Спартак»
слова Джокера из Темного рыцаря ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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