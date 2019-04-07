Юрий Семин: а чего вы такие грустные? Каждому по очку и нормально! (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги матча с "Зенитом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин. Фото: ФК "Локомотив"





– А чего вы такие грустные? Каждому по очку и нормально! Чемпионат обострился, так и запишите. Давайте свои вопросы.– Эти слова остаются в раздевалке. А зачем мотивировать на "Зенит"? "Зенит" - лидер, всегда борется за чемпионское звание. Поэтому особенно сильно мотивировать не надо. А второй тайм мы провели лучше, чем первый. Начало вроде было неплохое, мы неплохо из обороны выходили, контролировали мяч, но не было ударов. Много хороших ситуаций, но следовал лишний пас, который прерывался игроками "Зенита" и шла атака на наши ворота. Второй тайм в целом был получше. Мы владели инициативой. Но контратаки мы пропускали.– Оснований много. Они конкурировали за это место. Смолов сыграл предыдущий матч, был маленький перерыв. Мне кажется, нам одного дня не хватило, чтобы мы выглядели лучше физически после кубка.– Хорошо еще, что мы к штрафной подходим. Моменты есть – это уже хорошо. Значит, будем учиться бить.– Если бы до игры говорили, то я бы сказал, что не хочу ничью. Но так как игра закончилась, ничья закономерная. Двигаемся вперед. Еще восемь туров впереди, мы будем бороться, мы движемся вперед.– Да нет. Все устраивало. Он первый раз играл в стартовом составе. Он талантливый парень, не стушевался. Был в общей группе, выглядел достаточно неплохо по всем моментам. Но ему 18 лет! Мы планировали его на 45 минут. Были мысли, чтобы выходил Фернандеш, он еще до конца не готов физически, но он вышел блестяще.– Потому что Игорь три дня назад играл, у нас какая-то ротация должна быть. Мне казалось, что он должен быть более свежее. Вот и все.– Мы боремся за все регалии, за все призы, которые есть в российском футболе. Это нормальный цикл, мы должны к нему привыкать.– Ну когда-то он может не забить? Сегодня он не имел моментов. Значит, он играл хуже, чем предыдущие пять матчей.– У него травма. И эта травма часто происходит после паузы на игры национальной сборной. Мы не стали рисковать. Надеемся, что следующий матч он сможет играть. В целом, мы готовили к игре сегодняшней, но он не смог.– Только по поводу штрафного. Была там рука или нет? Или в живот попал? Мы знаем, что Ракицкий бьет штрафные как пенальти. Если бы посмотрел судья повтор, то хотя бы желтую не дал. А так Чорлука пропускает следующую игру. ВАР нужен, никуда от него не денешься. Он будет в любом случае, не сегодня так завтра.