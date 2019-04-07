Юрий Семин: а чего вы такие грустные? Каждому по очку и нормально! (видео)

Россия РПЛ 2018/19
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"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (4)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (4)
Вчера, 21:59
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Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Вчера, 21:38
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
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Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (34)
Вчера, 20:55
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
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"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
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Вчера, 19:40
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Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Вчера, 19:10
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Вчера, 18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
Вчера, 18:36
Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Вчера, 18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
Вчера, 18:22
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Александр Кержаков: неплохим результатом для "Зенита" в матче с "Локо" будет даже ничья
Вчера, 18:14
"Арсенал" в гостях уступил "Эвертону"
"Арсенал" в гостях уступил "Эвертону"
Вчера, 18:13
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Вчера, 18:02
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"Зенит" объявил состав на матч с "Локомотивом" (6)
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Юрий Семин: а чего вы такие грустные? Каждому по очку и нормально! (видео)
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги матча с "Зенитом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: ФК "Локомотив"
– Что говорили команде перед матчем? Очень важный матч против лидера на своем поле.
– Эти слова остаются в раздевалке. А зачем мотивировать на "Зенит"? "Зенит" - лидер, всегда борется за чемпионское звание. Поэтому особенно сильно мотивировать не надо. А второй тайм мы провели лучше, чем первый. Начало вроде было неплохое, мы неплохо из обороны выходили, контролировали мяч, но не было ударов. Много хороших ситуаций, но следовал лишний пас, который прерывался игроками "Зенита" и шла атака на наши ворота. Второй тайм в целом был получше. Мы владели инициативой. Но контратаки мы пропускали.
– Замена Смолова на Эдера с чем связана была?
– Оснований много. Они конкурировали за это место. Смолов сыграл предыдущий матч, был маленький перерыв. Мне кажется, нам одного дня не хватило, чтобы мы выглядели лучше физически после кубка.
– Последний пас – отрицательная привычка из матча в матч… Ваши игроки подходят к штрафной, и не бьют, а отдают пас.
– Хорошо еще, что мы к штрафной подходим. Моменты есть – это уже хорошо. Значит, будем учиться бить.
– Вы довольны результатом?
– Если бы до игры говорили, то я бы сказал, что не хочу ничью. Но так как игра закончилась, ничья закономерная. Двигаемся вперед. Еще восемь туров впереди, мы будем бороться, мы движемся вперед.
– Кварацхелию поменяли, потому что он не устраивал?
– Да нет. Все устраивало. Он первый раз играл в стартовом составе. Он талантливый парень, не стушевался. Был в общей группе, выглядел достаточно неплохо по всем моментам. Но ему 18 лет! Мы планировали его на 45 минут. Были мысли, чтобы выходил Фернандеш, он еще до конца не готов физически, но он вышел блестяще.
– Почему отказались от Денисова?
– Потому что Игорь три дня назад играл, у нас какая-то ротация должна быть. Мне казалось, что он должен быть более свежее. Вот и все.
– Не жалеете, что так далеко прошли в Кубке России?
– Мы боремся за все регалии, за все призы, которые есть в российском футболе. Это нормальный цикл, мы должны к нему привыкать.
– Как оцените игру Антона Миранчука? В пяти матчах забивал голы.
– Ну когда-то он может не забить? Сегодня он не имел моментов. Значит, он играл хуже, чем предыдущие пять матчей.
– Что с Фарфаном?
– У него травма. И эта травма часто происходит после паузы на игры национальной сборной. Мы не стали рисковать. Надеемся, что следующий матч он сможет играть. В целом, мы готовили к игре сегодняшней, но он не смог.
– Есть сожаление, что играли без ВАР?
– Только по поводу штрафного. Была там рука или нет? Или в живот попал? Мы знаем, что Ракицкий бьет штрафные как пенальти. Если бы посмотрел судья повтор, то хотя бы желтую не дал. А так Чорлука пропускает следующую игру. ВАР нужен, никуда от него не денешься. Он будет в любом случае, не сегодня так завтра.
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