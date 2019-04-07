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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал ничейный результат в матче между "Локомотивом" и "Зенитом".

"Конечно, это положительный результат для "Зенита". По такой игре одно очко — это тоже в плюс. Но играли очень небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач. Ракицкий — большой молодец. Его второй гол со штрафного — совсем не случайность.

Остались ли у "Зенита" конкуренты в борьбе за чемпионство? По существу, они, конечно есть. Но финишная дорога открыта. Все зависит от характера, от воли. Тактика и мастерство уже не будут играть решающей воли", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Локомотив Зенит
Вчера, 22:31
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#4  anonymous   (Вчера, 23:26)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Панталоне
говноклуб-с. 0 ударов в первом тайме

от дерби смотрю очко перестало болеть?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Ебать бомжей ебать   (Вчера, 22:41)
  • -2
  •  (6)

убожество кабинетное,так и сгниете и протухните в кабинетах,подайте три очка,тьфу...Быки вас отдуплят,откроют дорогу на бычий кукан....
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#2  Панталоне  Бачкортостан (Вчера, 22:35)
  • -2
  •  (6)

говноклуб-с. 0 ударов в первом тайме


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#1  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Вчера, 22:33)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Проще говоря, Зенит играл в свой фирменный футбол от маэстро Семака)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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