Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался отвечать на критику брата владельца клуба Андрея Федуна в свой адрес.

Ранее Федун сказал, что после победы в чемпионате России итальянец поплыл.

"Слишком уважаю владельцев "Спартака" — господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак Федун
Вчера, 23:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:51)
  • +1
  •  (5)

Какой именно "брат господина Федуна" футбольно некомпетентен? А впрочем- без разницы)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Egorysche   (Вчера, 23:34)
  • +3
  •  (7)

Учись, Федун, как интеллигентно опускать оппонента
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  Анри   (Вчера, 23:33)
  • +4
  •  (4)

тонко))))сейчас возглавит условный Ювентус, вся пресса начнет дифирамбы петь. По нашему. В одном Массимо ошибся - начал бодаться с изделием номер 8. Надо было по-романцевски: с вещами на выход. А так желаю удачи Массимо!
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Вчера, 23:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Массимо, и извини, что наши новоделанные миллиардеры-соотечественники несут футбольную чепуху. Они уверены, что им всё можно.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама