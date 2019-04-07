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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Александр Гришин: если Кононову дадут поработать, возможно, результат придет

Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что главному тренеру "Спартака" Олегу Кононову нужно дать время поработать. Накануне красно-белые уступили ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (0:2).

"За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока "Спартак" в поиске своей игры. Если Кононову дадут спокойно поработать, возможно, результат придет. В то же время не стоит забывать, что это лишь первое поражение "Спартака" в премьер-лиге при Кононове", - цитирует Гришина "Спорт-Экспресс".
Теги: Гришин Кононов Спартак
Вчера, 23:29
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2
(1)
#2  anonymous   (Вчера, 23:34)
  • -3
  •  (3)
online

Олег, верим!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Egorysche   (Вчера, 23:33)
  • -2
  •  (4)

Если Кононову дадут спокойно поработать, возможно, результат придет

нет, не придёт, так кононов лишь пешка
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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