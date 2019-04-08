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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Друг пострадавшего фаната "Спартака": нападали проплаченные шестёрки

Александр Гуминский, друг пострадавшего болельщика московского "Спартака", прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, фанат красно-белых был избит до потери сознания за то, что принёс на матч шарф со словами против капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

"Реакция других фанатов на трибуне? Это вопросы к тем болельщикам, которые там были. Со слов моего друга, на него было совершено три прыжка, на третий его вырубили — окончательно затоптали. Есть такой модный музыкальный исполнитель, "Нейромонах Феофан" и у него есть трек "Притоптать". Так и моего друга притоптали эти проплаченные шестёрки. Просто втоптали в бетон стадиона "Открытие Арена".

Собирается ли он подавать на них в полицию? В отличие от тех, кто притоптал моего друга, Илья – настоящий фанат, для него принципы превыше всего. У него есть принципиальная позиция против Глушакова, также есть и принципы не обращаться в органы правопорядка, а решать свои проблемы самостоятельно", - цитирует Гуминского "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Глушаков
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