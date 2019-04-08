Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Зотов: сами не понимаем, что произошло

Полузащитник "Енисея" Александр Зотов не понимает, почему его команда упустила победу в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:3), информирует официальный Youtube-канал красноярцев.

"Енисей" вел со счетом 2:0 к 63-й минуте, но затем "Урал" забил три безответных мяча и вырвал победу.

"Сами не понимаем, что произошло, если честно. Должны были при счете 2:0 увеличивать преимущество и доводить матч до логического конца. "Урал" забил один гол, понесся вперед, а потом перевернул всю игру с ног на голову. "Енисей" должен был забивать еще, моменты были. Если бы "Енисей" забил третий мяч, то игра бы закончилась со счетом 3:0. Проблемы в центре поля? Не знаю с чем это связано, разберем и посмотрим моменты", – сказал Зотов.

"СЭ"
Теги: Зотов Енисей Урал
Сегодня, 03:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама