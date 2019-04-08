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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Роман Бабаев: у ЦСКА появились хорошие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своим мнением о матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0).

– Можно ли сказать, что программа-минимум или даже программа-медиум выполнена?

– Нет. Так вопрос ставить нельзя. Очень приятно, что мы добились тех результатов, о которых вы упомянули. Матчи с "Реалом" вообще стоят особняком. Победы над "Спартаком" все-таки могут случаться чаще в силу объективных причин. Но все равно: главное для нас – итоговый результат в сезоне. В начале чемпионата возникали определенные опасения в силу того, что команда очень серьезно обновилась – нас покинули 11 человек. Причем речь идет о футболистах, которые долгое время составляли костяк и отчасти являлись лицом ЦСКА.

Но сейчас ситуация поменялась. В заключительно части турнира РПЛ появились хорошие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Будем к этому стремиться. Конечная цель еще не достигнута, – сказал Бабаев.

"СЭ"
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 04:19
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