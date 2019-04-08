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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Михаил Шац: у "Локомотива" не увидел ни одного момента, кроме гола

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац считает, что игра сине-бело-голубых в матче с "Локомотивом" (1:1) была хорошей.

– Ничейный результат в пользу конкурентов "Зенита"?

– Почему? Счет 1:1 в пользу питерцев, команда осталась лидеров. У меня нет вопросов ни к качеству игры, ни к результату. Есть определенная досада, но что поделать. Мы сегодня играли сильнее. Заработали очко и стали ближе к золотым медалям.

– А досада от чего?

– От того, что счет 1:1, а не 1:2.

– То, что "Зенит" играл от обороны, в основном на контратаках, вас не покоробило?

– Когда "Зенит" играл на контратаках? Вы считаете, что в первом тайме мы играли от обороны? По ходу матча питерцы доминировали, действовали очень неплохо.

– "Локомотив" имел шансы на победу?

– Я как-то не заметил ни одного момента у "Локомотива", кроме гола.

– Удивлены, что Ракицкий забивает второй гол со штрафного?

– Нет. Меня удивляет, что он забивает после того, как его целует Магомед Оздоев. Это уже стало ритуалом.

– "Зенит" играет без особого шика в игре. Вам это по душе?

– Давайте поговорим после чемпионата. Тогда уже обсудим, почему команда играет без шика, как меняется игра. Считаю, что игра с "Локомотивом" вышла хорошей. Мы скорее потеряли два очка, чем наоборот.

"СЭ"
Теги: Шац Зенит Локомотив
Сегодня, 04:37
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