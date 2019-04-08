Михаил Шац: у "Локомотива" не увидел ни одного момента, кроме гола

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац считает, что игра сине-бело-голубых в матче с "Локомотивом" (1:1) была хорошей.– Почему? Счет 1:1 в пользу питерцев, команда осталась лидеров. У меня нет вопросов ни к качеству игры, ни к результату. Есть определенная досада, но что поделать. Мы сегодня играли сильнее. Заработали очко и стали ближе к золотым медалям.– От того, что счет 1:1, а не 1:2.– Когда "Зенит" играл на контратаках? Вы считаете, что в первом тайме мы играли от обороны? По ходу матча питерцы доминировали, действовали очень неплохо.– Я как-то не заметил ни одного момента у "Локомотива", кроме гола.– Нет. Меня удивляет, что он забивает после того, как его целует Магомед Оздоев. Это уже стало ритуалом.– Давайте поговорим после чемпионата. Тогда уже обсудим, почему команда играет без шика, как меняется игра. Считаю, что игра с "Локомотивом" вышла хорошей. Мы скорее потеряли два очка, чем наоборот.