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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Болельщику понадобилась помощь врачей после матча "Локомотив" – "Зенит"

После матча 22-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:1) одному из болельщиков понадобилась медицинская помощь – пришлось вызвать скорую помощь.

Как сказал сотрудник медицинской бригады, дежурившей на матче, у мужчины обильно пошла кровь из носа, возможно, сильно подскочило давление. Данных о текущем состоянии болельщика нет.

Матч "Локомотив" – "Зенит" состоялся на "РЖД Арене" в воскресенье и закончился со счетом 1:1. На точный удар Ярослава Ракицкого со штрафного на 54-й минуте "железнодорожники" через семь минут ответили голом Владислава Игнатьева.

"СЭ"
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 04:55
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