Болельщику понадобилась помощь врачей после матча "Локомотив" – "Зенит"

После матча 22-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:1) одному из болельщиков понадобилась медицинская помощь – пришлось вызвать скорую помощь.Как сказал сотрудник медицинской бригады, дежурившей на матче, у мужчины обильно пошла кровь из носа, возможно, сильно подскочило давление. Данных о текущем состоянии болельщика нет.Матч "Локомотив" – "Зенит" состоялся на "РЖД Арене" в воскресенье и закончился со счетом 1:1. На точный удар Ярослава Ракицкого со штрафного на 54-й минуте "железнодорожники" через семь минут ответили голом Владислава Игнатьева.