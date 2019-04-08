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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Роман Бабаев рассказал, может ли Влашич остаться в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что полузащитник "Эвертона" Никола Влашич, который выступает за красно-синих на правах аренды, может остаться в московской команде.

– Какова ситуация с будущим Влашича? Английские СМИ пишут, что "Эвертон" рассчитывает на хорвата в следующем сезоне и вернет его назад.

– Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Я очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно. Хотя, стоит признать, что ситуация непростая. Поскольку у "Эвертона" есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд. Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. У его агента, с которым мы буквально вчера общались, тоже. Так что работа ведется. Думаю, в ближайшее время наступит ясность.

– ЦСКА хочет продлить аренду Влашича?

– Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая. Сейчас ситуация сложнее, чем летом, хотя и тогда трансфер получился непростым. Но теперь увеличилось количество клубов, которые готовы выкупать Влашича – причем за довольно существенные деньги.

– Но шансы, что хорват останется в ЦСКА, есть?

– Да, есть, – сказал Бабаев.

"СЭ"
Теги: Бабаев Влашич ЦСКА
Сегодня, 05:01
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#1  molot327  Москва (Сегодня, 06:05)
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Болеет за:
ЦСКА
Старайтесь.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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