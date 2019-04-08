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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Роман Бабаев: в два раза увеличилась совокупная цена всех новичков ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал талантливым 19-летнего исландского нападающего красно-синих Арнора Сигурдссона.

– Арнор еще даже одного полного сезона за нас не отыграл. Очевидно, что это талантливый футболист, очень молодой, как и вся наша команда. У Сигурдссона большой потенциал. Думаю, он, как и все другие новички, станет прогрессировать.

– Во сколько раз сейчас выросла трансферная стоимость Сигурдссона по сравнению с началом сезона?

– Конкретно про него сейчас сказать не готов – специально по нему не отслеживал. Но где-то видел статистику: по данным transfermarkt.de – если не ошибаюсь – в два раза увеличилась совокупная цена всех наших новичков. Соответственно, наверное, это касается и Сигурдссона, – сказал Бабаев.

"СЭ"
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 05:54
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