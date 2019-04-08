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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Ринат Билялетдинов: у "Зенита" нечемпионская игра, доминирующей игры нет ни у кого

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал ничейный результат команды против "Зенита" (1:1) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

"Ничья - закономерный исход. Внимательно играли в обороне, команды не раскрывались. Качество игры? Раз моментов нет, значит, качество игры оставляет желать лучшего. Соперники были озабочены, чтобы в первую очередь не пропустить.

Шансы на чемпионство у "Локомотива"? Теоретические, конечно, сохраняются, другое дело - практические. Мы можем анализировать соперников и календарь, а футбол все перевернет иначе. Теоретически очков еще достаточно, но на практике, я думаю, "Зенит" будет увеличивать отрыв, но и тот, который есть, будет нелегко отыграть. Все еще теоретически имеют шансы, скажем так.

У "Зенита" нечемпионская игра. Знаете, для меня чемпионская игра - это доминирующее владение мячом. Не просто перекаты мяча, а именно создание моментов у ворот соперника, реальных угроз. Вот этой доминирующей игры нет ни у кого. Можно создать десять моментов, а реализовать два или три, а можно создать четыре момента и реализовать все.

Голевые моменты "Локомотив" рождает с большим трудом, но это не значит, что это всегда продлится. Можно стопорить, а потом прорваться, но пока таких предпосылок нет не только у "Локомотива". На сегодняшний день железнодорожникам будет проблематично догнать и финишировать первым, но футбол - такая штучка. Вдруг прорыв наступит или полоса удачной реализации. Это футбол, и он хорош тем, что непредсказуем", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Теги: Локомотив Зенит Билялетдинов Р.
Сегодня, 06:32
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