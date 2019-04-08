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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Кристиян Бистрович - о перформанс болельщиков "Спартака": это было мотивацией для нас

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о матче со "Спартаком" (2:0).

– Почему первый тайм получился для вас не слишком удачным?

– Сложно сказать. Обе команды были нацелены на победу, и любой эпизод мог повлиять на исход матча. Возможно, у "Спартака" в первом тайме было преимущество, и они создали один или два шанса, чтобы забить. Но во втором тайме мы полностью владели игрой.

– За счет чего удалось переломить ход встречи?

– Мы забили быстрый гол в самом начале второго тайма. Это был отличный момент. Здорово, что после этого мы не остановились, не стали играть на удержание, а продолжили атаковать. У нас были моменты, нам удалось забить второй гол. После этого у нас уже не было действительно хороших шансов снова огорчить соперника.

– Вы ощущали давление фанатов соперника?

– Лично я всегда испытываю невероятные эмоции, когда играю при большом количестве людей. И даже если болельщиков соперника больше, чем фанатов нашей команды. Я просто люблю играть при полном стадионе, мне нравится эта атмосфера. А перформансы оппонента – лишь мотивация для нас, - цитируют Бистровича "Известия".
Теги: Спартак ЦСКА Бистрович
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#2  dreamcatcher   (Сегодня, 09:24)
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Цитата: ajax1012
Какой сделать перформанс, чтобы футболистов Спартака мотивировать играть ВЕСЬ МАТЧ?

Для начала убрать Федуна и его методы управления.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  ajax1012  Москва (Сегодня, 09:05)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Какой сделать перформанс, чтобы футболистов Спартака мотивировать играть ВЕСЬ МАТЧ?
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
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