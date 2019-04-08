Глава "Зенита": в игре с "Локо" у нас было больше шансов одержать победу

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал вчерашнюю ничью с "Локомотивом" (1:1)."Ничья, наверное, не устроила ни одну из команд. Хотя, если считать по острым моментам, то у "Зенита" было больше шансов на победу, но эти моменты не были использованы.Эта ничья сохранила интригу, "Локомотив" остается в чемпионской гонке. Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд.Игра по интенсивности отличалась от прошлой встречи, но по накалу не уступала – команды боролись, хотели выиграть. Считаю, что мы показываем игры, непохожие друг на друга, игры, которые интересно смотреть, это позитивный момент", – сказал Медведев.