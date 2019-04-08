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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Глава "Зенита": в игре с "Локо" у нас было больше шансов одержать победу

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал вчерашнюю ничью с "Локомотивом" (1:1).

"Ничья, наверное, не устроила ни одну из команд. Хотя, если считать по острым моментам, то у "Зенита" было больше шансов на победу, но эти моменты не были использованы.

Эта ничья сохранила интригу, "Локомотив" остается в чемпионской гонке. Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд.

Игра по интенсивности отличалась от прошлой встречи, но по накалу не уступала – команды боролись, хотели выиграть. Считаю, что мы показываем игры, непохожие друг на друга, игры, которые интересно смотреть, это позитивный момент", – сказал Медведев.

ТАСС
Теги: Зенит Локомотив
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#1  sssh53  Москва (Сегодня, 09:44)
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Тут я согласен. Можно сколь угодно рассказывать о плохой игре Зенита,но ведь он уделывает всех прямых конкурентов. Если бы еще и Азмун забивал из 100% выходов то шансов вообще ни у кого не было
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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