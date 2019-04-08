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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гендиректор "Уфы" - о победе над "Ростовом": эти три очка были нужны нам, как воздух

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0).

"Рад, что мы смогли прервать неудачную серию и одержали победу над соперником, у которого никогда ранее не выигрывали. Эта победа была нужна нам как воздух, для нас каждое очко на вес золота.

Значит, мы находимся на правильном пути. Игру оценивать не хочется, главное, что набрали три очка. Было тревожно, где-то что-то не получалось, но важнее на данный момент победы. На игру пришли 10 тысяч 200 болельщиков, они помогли нам добиться победы, большое спасибо зрителям.

С завтрашнего дня начнем подготовку к "Енисею". Игра будет тяжелой, она может стать определяющей для соперника в турнирном плане, нам тоже очень важно победить. Можно сказать, что матч пойдет за шесть очков", – сказал Газизов.

Р-Спорт
Теги: Газизов УФА Ростов
Сегодня, 10:39
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