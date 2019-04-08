Гендиректор "Уфы" - о победе над "Ростовом": эти три очка были нужны нам, как воздух

Россия РПЛ 2018/19
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12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (1)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (1)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн € , но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (19)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн € , но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (19)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (5)
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (5)
Вчера, 22:46
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
Вчера, 21:59
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Вчера, 21:38
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Вчера, 21:16
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (33)
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (33)
Вчера, 20:55
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
Вчера, 20:30
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (2)
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (2)
Вчера, 20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Вчера, 20:19
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
Гендиректор "Уфы" - о победе над "Ростовом": эти три очка были нужны нам, как воздух
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0).
"Рад, что мы смогли прервать неудачную серию и одержали победу над соперником, у которого никогда ранее не выигрывали. Эта победа была нужна нам как воздух, для нас каждое очко на вес золота.
Значит, мы находимся на правильном пути. Игру оценивать не хочется, главное, что набрали три очка. Было тревожно, где-то что-то не получалось, но важнее на данный момент победы. На игру пришли 10 тысяч 200 болельщиков, они помогли нам добиться победы, большое спасибо зрителям.
С завтрашнего дня начнем подготовку к "Енисею". Игра будет тяжелой, она может стать определяющей для соперника в турнирном плане, нам тоже очень важно победить. Можно сказать, что матч пойдет за шесть очков", – сказал Газизов.
Р-Спорт
"Рад, что мы смогли прервать неудачную серию и одержали победу над соперником, у которого никогда ранее не выигрывали. Эта победа была нужна нам как воздух, для нас каждое очко на вес золота.
Значит, мы находимся на правильном пути. Игру оценивать не хочется, главное, что набрали три очка. Было тревожно, где-то что-то не получалось, но важнее на данный момент победы. На игру пришли 10 тысяч 200 болельщиков, они помогли нам добиться победы, большое спасибо зрителям.
С завтрашнего дня начнем подготовку к "Енисею". Игра будет тяжелой, она может стать определяющей для соперника в турнирном плане, нам тоже очень важно победить. Можно сказать, что матч пойдет за шесть очков", – сказал Газизов.
Р-Спорт
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