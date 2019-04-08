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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Вратарь. Капитан. Легенда" - ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

ЦСКА поздравил своего капитана Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня экс-голкиперу сборной России исполнилось 33 года.

"Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву – 33. С днём рождения!", – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.

Теги: ЦСКА Акинфеев
Сегодня, 13:19
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5
(4)
#5  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
С днем рождения!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#4  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 13:48)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Наследник пропустили
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
...Лучший.....С Днюхой.
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:38)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Панталоне
Очкодыр. Копытан. Рекордсмен smile

Ну что, Илюх, пердак после дерби никак не получается потушить?

P.S. Капитина, с Днем Рождения!!!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 13:29)
  • -9
  •  (9)
online

Очкодыр. Копытан. Рекордсмен smile


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Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
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