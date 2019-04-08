"Вратарь. Капитан. Легенда" - ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Россия РПЛ 2018/19
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12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (41)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (41)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (7)
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (7)
Вчера, 22:46
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
"Вратарь. Капитан. Легенда" - ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения
ЦСКА поздравил своего капитана Игоря Акинфеева с днем рождения.
Сегодня экс-голкиперу сборной России исполнилось 33 года.
"Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву – 33. С днём рождения!", – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.
Сегодня экс-голкиперу сборной России исполнилось 33 года.
"Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву – 33. С днём рождения!", – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.
Вратарь. Капитан. Легенда.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 8, 2019
Игорю Акинфееву — 33. С днём рождения! ?? pic.twitter.com/BJOp29OhHm
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