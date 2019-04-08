Леонид Федун: сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать

Глава "Спартака" Леонид Федун рассказал, сколько его клуб заплатил за переход бразильца Педро Роши из "Гремио"."Сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше — подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.Договор с "Крузейро" заключен с правом выкупа, но необязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе", — рассказал Федун.24-летний Роша перешел в "Спартак" в 2017 году. В 19 матчах за москвичей он забил 1 гол. На прошлой неделе бразилец был отдан в аренду "Крузейро".