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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Леонид Федун: сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать

Глава "Спартака" Леонид Федун рассказал, сколько его клуб заплатил за переход бразильца Педро Роши из "Гремио".

"Сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше — подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.

Договор с "Крузейро" заключен с правом выкупа, но необязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе", — рассказал Федун.

24-летний Роша перешел в "Спартак" в 2017 году. В 19 матчах за москвичей он забил 1 гол. На прошлой неделе бразилец был отдан в аренду "Крузейро".

Sport24
Теги: Спартак Федун Педро Роша
Сегодня, 14:23
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#1  Поло   (Сегодня, 14:27)
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online

мда, Федун, похожу, как ВВП, всех вокруг за идиотов считает))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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