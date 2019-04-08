Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС

Sport24 сообщает, что бывший генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов станет заместителем генерального директора РФС по развитию.

В его обязанностях будет разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.

Митрофанов уже начал работу, однако официально приступит к обязанностям 11 апреля, после утверждения на исполкоме РФС.
Теги: Митрофанов Зенит
Сегодня, 14:49
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(7)
#18  yuri  спб (Сегодня, 16:30)
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online

Цитата: Панталоне
Панталоне

Панталоны одень, школота и закрой пасть- вот единственное пожелание идиотику.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 16:25)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Blessing
Хороший мужик был.

На колготки оставлял поутру? joy

Цитата: yuri
гандон

...есть резиновое изделие. А в футболе только резиновая зина и цкг - команда антонов.
Цитата: yuri
семинольный

...как ты Говно-в-воротах не любишь... А португальский Насьональный напиток портвейн - тоже?


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 16:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Осталось Боярского чертей гонять пристроить в РФС, а в пресс-центр туда же Орлова Г.С. и будет полный ажур, кстати, а Фурсенко тоже там?.

Фурсенко на понижение пошёл, в Газпромбанк. Хороший мужик был.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Осталось Боярского чертей гонять пристроить в РФС, а в пресс-центр туда же Орлова Г.С. и будет полный ажур, кстати, а Фурсенко тоже там?.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 16:01)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Панталоне
дЫри болотные, развальцованые всеми Аустриями мира

Сказал семинольный гандон отчпоканный Аеком. Закрой свой сраный бесполезный пятак! . Разозлили ведь, господа эти мозгоепы. Уничтожение полное и беспощадное идиотиков!.4 огнемета мне.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 15:45)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: yuri
Бездыри негритянские.

дЫри болотные, развальцованые всеми Аустриями мира joy


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 15:40)
  • 0
  •  (6)

Питерские до 70 места опустили Россию в рейтинге и все им не имется! У нас в стране что только в газпроме разбираются в футболе остальные никто! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 15:32)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Яamon
гегемония питерских в футболе нас ожидает в ближайшие годы, бесконечные чемпионства газовика. одни питерские уже страну развалили, другие футбол добить собираются


Кого вас"? Вы никто для пользы страны!0,0 5 баллов в общак за последние 5 лет и зим. Бездыри негритянские.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Босх  Россия (Сегодня, 15:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Круговорот питерских в РФС...
Ваще та,это хорошо.
Питерская футбольная мафия не даёт спартаковской футбольной мафии схавать русский футбол,и попутно мешает Гинеру купить всех, надеюсь локомотивского Сухину обломают...

Главное- не принимать никаких КОДЕКСОВ Моральных...в стиле полоцумного Фурсенки..

И начать решать вопрос с судейками..
в стиле Николая Первого. Полное единообразие и военные поселения!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#9  Яamon   (Сегодня, 15:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
гегемония питерских в футболе нас ожидает в ближайшие годы, бесконечные чемпионства газовика. одни питерские уже страну развалили, другие футбол добить собираются
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 15:22)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Тот еще "стратег". Выкинули из "Зенита" за профнепригодность, а РФС подобрал, отряхнул от пыли и поставил выполнять невыполнимую задачу перед ним.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 15:20)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
вот бляха, эти питерские как тараканы, везде лезут! и во власть и в госмонополии и в рфс.... ладно был бы толк! так толк только для их карманов!!!

Эти бестрофейники словно учителя, решили учить жизни нас, тех кто имеет трофеи не местного розлива. Кот поджег портьеры для острастки свиньям. Вспыхнули моментально, господа- визг бесполезных нерусей заложил правое ухо его.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:13)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
вот бляха, эти питерские как тараканы, везде лезут! и во власть и в госмонополии и в рфс.... ладно был бы толк! так толк только для их карманов!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:12)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Как же он прётся от футбола! Опять бездаря пристроили...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Apant1   (Сегодня, 15:10)
  • +1
  •  (5)
online

Кажется у нас бессменное лидерство одного клуба намечается) Стабильность так сказать)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#3  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 15:05)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: sergey3709
А что за новая стратегия?

Добить то, что Мудко с Фурсенко не добил. ВСЕ говно, которое происходит в российском футболе - происходит из-за бомжей.
Интересно, долго будут умилятся тому, что Зина еще не в пердиве с такой игрой, не замечая их гендиректоров в РФС?


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 15:03)
  • +1
  •  (1)

А что за новая стратегия?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Так он вроде юрист, не стратег? Или юрист стратегического уклона? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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