Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (8)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (8)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (18)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (18)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (44)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (44)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Более 50% голов в РПЛ забивают легионеры
Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских футбольных чемпионатов в зависимости от количества голов, которые в них забивают легионеры.
Самый высокий показатель по голам эмигрантов отмечается в чемпионате Кипра (легионеры забивают 86,8 процентов всех голов). В тройку вошли также чемпионаты Турции (80,7%) и Англии (68,8%).
Меньше всего легионеры забивают на Украине (25,5%), а также Сербии (27,6%), Израиле (27,9%) и Чехии (30,4%). Из числа лиг топ-уровня меньше всего легионеры забивают во французской Лиге 1 (35,6%).
Чемпионат России в этом рейтинге располагается на 12-й позиции. В РПЛ иностранцы забивают 51,1% голов. Больше всего к помощи легионеров прибегает "Уфа" (75,0%), а меньше всего — "Оренбург" (28,6%).
Самый высокий показатель по голам эмигрантов отмечается в чемпионате Кипра (легионеры забивают 86,8 процентов всех голов). В тройку вошли также чемпионаты Турции (80,7%) и Англии (68,8%).
Меньше всего легионеры забивают на Украине (25,5%), а также Сербии (27,6%), Израиле (27,9%) и Чехии (30,4%). Из числа лиг топ-уровня меньше всего легионеры забивают во французской Лиге 1 (35,6%).
Чемпионат России в этом рейтинге располагается на 12-й позиции. В РПЛ иностранцы забивают 51,1% голов. Больше всего к помощи легионеров прибегает "Уфа" (75,0%), а меньше всего — "Оренбург" (28,6%).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.