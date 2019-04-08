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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Более 50% голов в РПЛ забивают легионеры

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских футбольных чемпионатов в зависимости от количества голов, которые в них забивают легионеры.

Самый высокий показатель по голам эмигрантов отмечается в чемпионате Кипра (легионеры забивают 86,8 процентов всех голов). В тройку вошли также чемпионаты Турции (80,7%) и Англии (68,8%).

Меньше всего легионеры забивают на Украине (25,5%), а также Сербии (27,6%), Израиле (27,9%) и Чехии (30,4%). Из числа лиг топ-уровня меньше всего легионеры забивают во французской Лиге 1 (35,6%).

Чемпионат России в этом рейтинге располагается на 12-й позиции. В РПЛ иностранцы забивают 51,1% голов. Больше всего к помощи легионеров прибегает "Уфа" (75,0%), а меньше всего — "Оренбург" (28,6%).
Сегодня, 15:03
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#2  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 15:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
меньше всего легионеры забивают во французской Лиге 1 (35,6%).

ну это если не считать того, что там уже наверное процентов 80 населения легионеры.
интересно скорее узнать сколько % белых французов забивало в этом сезоне

Это точно
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
меньше всего легионеры забивают во французской Лиге 1 (35,6%).

ну это если не считать того, что там уже наверное процентов 80 населения легионеры.
интересно скорее узнать сколько % белых французов забивало в этом сезоне


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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