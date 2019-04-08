Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (8)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (8)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (18)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (18)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (44)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (44)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Глава "Анжи": подтверждаю, мы ведем переговоры с "Газпромом"
Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал слухи о переговорах по спасению командыю
Ранее в телеграм-канале Baza появилась новость, что руководство "Анжи" ведет переговоры с "Газпромом" о финансовой помощи.
"Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у "Анжи" плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с "Газпромом", наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и "Анжи".
Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться", — сказал Кадиев.
Sport24
Ранее в телеграм-канале Baza появилась новость, что руководство "Анжи" ведет переговоры с "Газпромом" о финансовой помощи.
"Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у "Анжи" плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с "Газпромом", наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и "Анжи".
Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться", — сказал Кадиев.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.