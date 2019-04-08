Глава "Анжи": подтверждаю, мы ведем переговоры с "Газпромом"

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал слухи о переговорах по спасению командыюРанее в телеграм-канале Baza появилась новость, что руководство "Анжи" ведет переговоры с "Газпромом" о финансовой помощи."Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у "Анжи" плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с "Газпромом", наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и "Анжи".Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться", — сказал Кадиев.