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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
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Новости партнеров

Глава "Анжи": подтверждаю, мы ведем переговоры с "Газпромом"

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал слухи о переговорах по спасению командыю

Ранее в телеграм-канале Baza появилась новость, что руководство "Анжи" ведет переговоры с "Газпромом" о финансовой помощи.

"Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у "Анжи" плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с "Газпромом", наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и "Анжи".

Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться", — сказал Кадиев.

Sport24
Теги: Анжи
Сегодня, 15:22
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18
(4)
#18  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну конечно,для того чтобы выиграть у Анжи надо заключить контракт с Анжи stuck_out_tongue_winking_eye


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#17  stepanmlc   (Сегодня, 16:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Скоро уже Газпром с Газпромом играть будет...


так уже, синид-оренбург 3-1


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А чё в Газпром сразу, пусть в РЖД обращаются, крупная госкорпорация, при деньгах, и всего один баловень в Баковке. А нам и так хватает, чего только хомут с Оренбургом стоит, тащим который год. Это не считая Томи и Газовика из ПФЛ, Шальки, Црвены..., сколько можно, у нас что, кошелёк бездонный....? angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  CSKA085  Москва (Сегодня, 16:10)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
бомжи друзья анжи
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#14  студия дускай   (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (3)

одно предприятие на самую большую страну в мире когда независимых газовых компаний в россии должно было бы быть не менее двух тысяч, чтобы в каждом регионе по паре десятков. ну хоть так - главное сохранить клуб
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#13  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:02)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
чемпионат Газпрома создают )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#12  паровоз   (Сегодня, 15:56)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
нужно тогда Зенит и Оренбург исключить изж РПЛ!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#11  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 15:54)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROCKER
Что блеать за мужики с бабьими мозгами!
Ну конечно, теперь с Анжи сплошные договорняки будут, а то бы на Зенит-арене порвали бы нас!!!
Ладно спартачи, там дебилом быть сам бог велел, но остальные...

А что удивительного, у свинтаков любимая забава, ныть на опережение. Локомоты, их прокладки.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#10  RenarTickle  Москва (Сегодня, 15:51)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Скоро уже Газпром с Газпромом играть будет... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#9  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Что блеать за мужики с бабьими мозгами!
Ну конечно, теперь с Анжи сплошные договорняки будут, а то бы на Зенит-арене порвали бы нас!!!
Ладно спартачи, там дебилом быть сам бог велел, но остальные...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#8  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 15:46)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Ну теперь Анжи сам бог велел лечь под Зенит,ведь 14 апреля игра в Питере!

Цитата: паровоз
договорняк назревает!

Цитата: CSKA-180505
Вот вам еще 6 очков в сезоне для бомжей...))

Нытики, ГВК и любители пенок высказались
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#7  Valar   (Сегодня, 15:46)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Мда уж новость в предверии матча этих двух команд просто огонь!


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#6  специалист  дагестан (Сегодня, 15:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
anatolik189,
да там и так шансов нет, что договариваться
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#5  trent   (Сегодня, 15:45)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ещё один договорняк будет...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (11)

мало бомжам прокладок,вши кабинетные....
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 15:30)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Вот вам еще 6 очков в сезоне для бомжей...))
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  паровоз   (Сегодня, 15:28)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
договорняк назревает!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:27)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь Анжи сам бог велел лечь под Зенит,ведь 14 апреля игра в Питере!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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