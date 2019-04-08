Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья

Пресс-служба сборной России в официальном твиттере поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня капитану армейцев исполнилось 33 года.

"Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного", - говорится в сообщении.

Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 15:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама