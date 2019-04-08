Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (8)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (8)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (18)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (18)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (44)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (44)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья
Пресс-служба сборной России в официальном твиттере поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения.
Сегодня капитану армейцев исполнилось 33 года.
"Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного", - говорится в сообщении.
Сегодня капитану армейцев исполнилось 33 года.
"Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного", - говорится в сообщении.
Поздравляем с днём рождения экс-капитана и вратаря @TeamRussia Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного!??? pic.twitter.com/rZbvZiAkzZ— Сборная России (@TeamRussia) April 8, 2019
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.