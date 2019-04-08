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Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд

"Оренбург" и "Ахмат" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.

"Оренбург": Фролов – Малых, Сиваков, Терехов, Козлов, Бегич – Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич – Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Ахмат": Городов – Уциев, Плиев, Кешмази, Нижич – Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски – Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Аблае.
Теги: Оренбург Ахмат
Сегодня, 16:17
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