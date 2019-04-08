Россия РПЛ 2018/19
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Защита Мамаева подала жалобу на продление ареста футболисту
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил о том, что их сторона подала жалобу на решение суда продлить арест хавбеку до 25 сентября 2019 года.
– Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле, – отметил адвокат.
– Когда может быть рассмотрена жалоба на продление ареста?
– В самое ближайшее время, как только поступит жалоба защитников. Возможно, на следующей неделе рассмотрят по существу.
– Что ждете от завтрашнего заседания суда?
– Завтра оно больше формальное. На нем гособвинитель будет оглашать текст обвинения, а мы соответственно выскажем свое отношение к этому обвинению. А дальше будет определяться порядок дальнейшего исследования доказательств – в каком порядке сторона обвинения будет предоставлять доказательства. То есть заседание будет больше процедурное.
– Павел, Александр и другие будут присутствовать на заседании?
– Обязательно.
"Спорт-Экспресс"
– Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле, – отметил адвокат.
– Когда может быть рассмотрена жалоба на продление ареста?
– В самое ближайшее время, как только поступит жалоба защитников. Возможно, на следующей неделе рассмотрят по существу.
– Что ждете от завтрашнего заседания суда?
– Завтра оно больше формальное. На нем гособвинитель будет оглашать текст обвинения, а мы соответственно выскажем свое отношение к этому обвинению. А дальше будет определяться порядок дальнейшего исследования доказательств – в каком порядке сторона обвинения будет предоставлять доказательства. То есть заседание будет больше процедурное.
– Павел, Александр и другие будут присутствовать на заседании?
– Обязательно.
"Спорт-Экспресс"
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