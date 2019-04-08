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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Защита Мамаева подала жалобу на продление ареста футболисту

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил о том, что их сторона подала жалобу на решение суда продлить арест хавбеку до 25 сентября 2019 года.

– Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле, – отметил адвокат.

– Когда может быть рассмотрена жалоба на продление ареста?

– В самое ближайшее время, как только поступит жалоба защитников. Возможно, на следующей неделе рассмотрят по существу.

– Что ждете от завтрашнего заседания суда?

– Завтра оно больше формальное. На нем гособвинитель будет оглашать текст обвинения, а мы соответственно выскажем свое отношение к этому обвинению. А дальше будет определяться порядок дальнейшего исследования доказательств – в каком порядке сторона обвинения будет предоставлять доказательства. То есть заседание будет больше процедурное.

– Павел, Александр и другие будут присутствовать на заседании?

– Обязательно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 16:42
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