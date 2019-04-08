Защита Мамаева подала жалобу на продление ареста футболисту

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил о том, что их сторона подала жалобу на решение суда продлить арест хавбеку до 25 сентября 2019 года.– Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле, – отметил адвокат.– В самое ближайшее время, как только поступит жалоба защитников. Возможно, на следующей неделе рассмотрят по существу.– Завтра оно больше формальное. На нем гособвинитель будет оглашать текст обвинения, а мы соответственно выскажем свое отношение к этому обвинению. А дальше будет определяться порядок дальнейшего исследования доказательств – в каком порядке сторона обвинения будет предоставлять доказательства. То есть заседание будет больше процедурное.– Обязательно.