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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
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16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Жена Мамаева: пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева заявила, что краснодарский клуб не может расторгнуть контракт с ее мужем, пока тот находится в СИЗО.

"Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично — переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф", — цитирует Алану "КП".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:41
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(2)
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Все зависит от того,что прописано в контракте.

контракт имеет силу трудового договора и не может противоречить трудовому кодексу!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Realist2000   (Сегодня, 18:25)
  • +1
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online

Все зависит от того,что прописано в контракте.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#6  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Клуб может уволить работника осужденного к наказанию, если приговор вступивший в силу исключает возможность продолжения прежней работы. Если к работнику применена мера наказания, не исключающая возможность продолжения прежней работы, он не может быть уволен в одностороннем порядке.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#5  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 18:00)
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  •  (2)

Цитата: Volodia379
Жаль ее но она не права!Клуб спокойно может разорвать контракт да еще Паша ему будет выплачивать не устойку!

Пока суд не признал их виновными не могут.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:00)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласно трудовому кодексу клуб не имеет право расторгнуть контракт пока вина футболистов не будет доказана!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 17:52)
  • -1
  •  (3)
online

У-у-у))) Эдак они с Топореном лет так до 40 на киче за бомжей играть могут, коль Галицкий продаст парашника в голубой говноклуб


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 17:50)
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  •  (4)

Жаль ее но она не права!Клуб спокойно может разорвать контракт да еще Паша ему будет выплачивать не устойку!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 17:44)
  • 0
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он не на больничном и он нарушает условия контракта.с нормальным юристом клуб легко может расторгнуть, да еще и с игрока "поиметь" за несоблюдение контракта и за порчу репутации клуба
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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