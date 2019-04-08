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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком"

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ничейный результат петербургского "Зенита" против "Локомотива" (1:1).

"Для "Зенита" ничья с "Локомотивом" психологически важной оказалась, "Зенит", не побеждая, остается впереди и не пускает соперников вперед. Так же было и со "Спартаком", но теперь уже пора наверстывать и добиваться побед. Но все решится в конце мая, будет интересная концовка.

Поцелуй Оздоева становится уже доброй традицией. У Ракицкого в прошлом туре удар был неберущимся, а вчера Гильерме немного недоработал, он бы мог спасти "Локомотив". Ракицкий провел матч на высоком уровне, для "Зенита" он сильное приобретение. Сейчас многие говорят, а если бы не пригласили тройку Ракицкий-Барриос-Азмун, как бы "Зенит" боролся за первое место? Они, конечно, втроем добавили "Зениту" мощи, и они ведущие игроки "Зенита" на своих позициях. "Зенит" подсел во втором тайме? Конечно, усталость была у "Зенита", но все-таки "Локомотив" играл дома, болельщики гнали команду вперед. Они понимали, что нужно идти вперед и им больше нужна была победа. Но "Зенит" по качеству игры провел матч на выезде лучше, чем со "Спартаком".

"Зенит" по количеству ударов превзошел "Локомотив", хорошие моменты были у Азмуна, Ригони и Мака, чуть-чуть в завершающей стадии моментов подводила техника. Дзюба опять не забил? Он заметная фигура в игре "Зенита", ну и что, что не забил? Неважно, он играет на команду, немного нужно подождать, чтобы Дзюба сыгрался как следует с Азмуном. Присутствует еще некое недопонимание у них, один отдает другому пас, а там партнера нет. Но это временно, они мало вместе играют, связка Халк-Дзюба тоже вначале долго не могла сыграться, и у них поначалу не складывалось, но потом они стали забивать. Дзюба полезен в построениях атаки "Зенита", он может придержать мяч, скинуть партнеру, и он всегда пытается бить с удобной позиции. Дзюба вчера на четверку отыграл, он уже набрал форму, что подтвердилось в матче с Казахстаном.

Сможет ли "Краснодар" навязать борьбу "Зениту"? "Краснодар" молодцы, но они тоже теряют очки, сейчас вся борьба будет впереди. "Локомотив", ЦСКА тоже в гонке, и все еще может измениться в турнирной таблице. В каждой из этих команд есть сильные исполнители, которые в одиночку могут решить судьбу матча. Концовка чемпионата будет напряженной и интересной", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Спартак Зенит
Сегодня, 18:26
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