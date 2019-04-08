Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком"
Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ничейный результат петербургского "Зенита" против "Локомотива" (1:1).
"Для "Зенита" ничья с "Локомотивом" психологически важной оказалась, "Зенит", не побеждая, остается впереди и не пускает соперников вперед. Так же было и со "Спартаком", но теперь уже пора наверстывать и добиваться побед. Но все решится в конце мая, будет интересная концовка.
Поцелуй Оздоева становится уже доброй традицией. У Ракицкого в прошлом туре удар был неберущимся, а вчера Гильерме немного недоработал, он бы мог спасти "Локомотив". Ракицкий провел матч на высоком уровне, для "Зенита" он сильное приобретение. Сейчас многие говорят, а если бы не пригласили тройку Ракицкий-Барриос-Азмун, как бы "Зенит" боролся за первое место? Они, конечно, втроем добавили "Зениту" мощи, и они ведущие игроки "Зенита" на своих позициях. "Зенит" подсел во втором тайме? Конечно, усталость была у "Зенита", но все-таки "Локомотив" играл дома, болельщики гнали команду вперед. Они понимали, что нужно идти вперед и им больше нужна была победа. Но "Зенит" по качеству игры провел матч на выезде лучше, чем со "Спартаком".
"Зенит" по количеству ударов превзошел "Локомотив", хорошие моменты были у Азмуна, Ригони и Мака, чуть-чуть в завершающей стадии моментов подводила техника. Дзюба опять не забил? Он заметная фигура в игре "Зенита", ну и что, что не забил? Неважно, он играет на команду, немного нужно подождать, чтобы Дзюба сыгрался как следует с Азмуном. Присутствует еще некое недопонимание у них, один отдает другому пас, а там партнера нет. Но это временно, они мало вместе играют, связка Халк-Дзюба тоже вначале долго не могла сыграться, и у них поначалу не складывалось, но потом они стали забивать. Дзюба полезен в построениях атаки "Зенита", он может придержать мяч, скинуть партнеру, и он всегда пытается бить с удобной позиции. Дзюба вчера на четверку отыграл, он уже набрал форму, что подтвердилось в матче с Казахстаном.
Сможет ли "Краснодар" навязать борьбу "Зениту"? "Краснодар" молодцы, но они тоже теряют очки, сейчас вся борьба будет впереди. "Локомотив", ЦСКА тоже в гонке, и все еще может измениться в турнирной таблице. В каждой из этих команд есть сильные исполнители, которые в одиночку могут решить судьбу матча. Концовка чемпионата будет напряженной и интересной", - цитирует Орлова Sport24.
"Для "Зенита" ничья с "Локомотивом" психологически важной оказалась, "Зенит", не побеждая, остается впереди и не пускает соперников вперед. Так же было и со "Спартаком", но теперь уже пора наверстывать и добиваться побед. Но все решится в конце мая, будет интересная концовка.
Поцелуй Оздоева становится уже доброй традицией. У Ракицкого в прошлом туре удар был неберущимся, а вчера Гильерме немного недоработал, он бы мог спасти "Локомотив". Ракицкий провел матч на высоком уровне, для "Зенита" он сильное приобретение. Сейчас многие говорят, а если бы не пригласили тройку Ракицкий-Барриос-Азмун, как бы "Зенит" боролся за первое место? Они, конечно, втроем добавили "Зениту" мощи, и они ведущие игроки "Зенита" на своих позициях. "Зенит" подсел во втором тайме? Конечно, усталость была у "Зенита", но все-таки "Локомотив" играл дома, болельщики гнали команду вперед. Они понимали, что нужно идти вперед и им больше нужна была победа. Но "Зенит" по качеству игры провел матч на выезде лучше, чем со "Спартаком".
"Зенит" по количеству ударов превзошел "Локомотив", хорошие моменты были у Азмуна, Ригони и Мака, чуть-чуть в завершающей стадии моментов подводила техника. Дзюба опять не забил? Он заметная фигура в игре "Зенита", ну и что, что не забил? Неважно, он играет на команду, немного нужно подождать, чтобы Дзюба сыгрался как следует с Азмуном. Присутствует еще некое недопонимание у них, один отдает другому пас, а там партнера нет. Но это временно, они мало вместе играют, связка Халк-Дзюба тоже вначале долго не могла сыграться, и у них поначалу не складывалось, но потом они стали забивать. Дзюба полезен в построениях атаки "Зенита", он может придержать мяч, скинуть партнеру, и он всегда пытается бить с удобной позиции. Дзюба вчера на четверку отыграл, он уже набрал форму, что подтвердилось в матче с Казахстаном.
Сможет ли "Краснодар" навязать борьбу "Зениту"? "Краснодар" молодцы, но они тоже теряют очки, сейчас вся борьба будет впереди. "Локомотив", ЦСКА тоже в гонке, и все еще может измениться в турнирной таблице. В каждой из этих команд есть сильные исполнители, которые в одиночку могут решить судьбу матча. Концовка чемпионата будет напряженной и интересной", - цитирует Орлова Sport24.
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