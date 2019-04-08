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Оренбург
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Анжи": сообщили о финансовых проблемах Дюкову и надеемся на встречу

Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов прокомментировал информацию о долгах команды.

"У клуба действительно есть задолженность перед Дмитрием Белоруковым, мы ее не отрицаем. Но эта задолженность не является основанием для недопуска клуба к процедуре лицензирования. Потому что, в случае наличия таких задолженностей, на клуб налагается запрет на регистрацию новых футболистов, налагается штраф соответствующий и, после третьего предупреждения, может быть произведено снятие трех очков с "Анжи" в РПЛ. Сейчас мы не можем сказать, сколько предупреждений у "Анжи". Но, сейчас нет основания к не допуску команды к процедуре лицензирования, это не имеет никакого отношения.

Откуда эта информация всплыла, если все на контроле? Одно смешали с другим. Процедура лицензирования — это одно, а дело Белорукова — другое. Мы в данный момент изложили все существующие проблемы клуба президенту РФС Александру Дюкову. И надеемся в ближайшее время на встречу генерального директора клуба с Дюковым для обсуждения этих проблем. Комиссия по лицензированию РФС заседает 14 мая. Получается, что вплоть до этого времени у клуба есть время на решение своих проблем. Можно ли говорить о том, что если до 14 мая клуб закроет долги перед футболистами, то никаких проблем с лицензией не будет? По большому счету — да. До 14 числа этот вопрос открыт. Какого-то решения еще нет. Комиссия еще даже не заседала.

Если удастся частично закрыть долги, то решение больше будет зависеть от позиции РФС. Поэтому мы сообщили о своих проблемах президенту РФС, надеемся на встречу с ним, на обсуждение, возможно, РФС пойдет на встречу и предоставит "Анжи" отсрочку по времени, чтобы клуб мог погасить свои задолженности.

Мы откровенно говорим, что "Анжи" находится в постоянном поиске средств и свои проблемы и долги мы не отрицаем. Мы ищем средства, чтобы их погасить. И все невыплаты клуба не оттого, что мы не хотим платить, а оттого, что сейчас действительно не можем. На данный момент я не знаю на какой стадии переговоры с "Газпромом", мы лишь можем сказать, что генеральный директор планирует встретиться с Дюковым. Может быть, тут сыграл тот факт, что Дюков имел отношение к "Газпрому" и информацию просто так подали, будто мы планируем что-то обсуждать. А конкретно сейчас речь идет о Дюкове как о президенте РФС", - цитирует Расулова Sport24.
Теги: Анжи Дюков
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#1  teacher   (Сегодня, 19:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нефиг было Зеню обыгрывать, не видать теперь бабла!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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