Россия РПЛ 2018/19
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"Анжи": сообщили о финансовых проблемах Дюкову и надеемся на встречу
Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов прокомментировал информацию о долгах команды.
"У клуба действительно есть задолженность перед Дмитрием Белоруковым, мы ее не отрицаем. Но эта задолженность не является основанием для недопуска клуба к процедуре лицензирования. Потому что, в случае наличия таких задолженностей, на клуб налагается запрет на регистрацию новых футболистов, налагается штраф соответствующий и, после третьего предупреждения, может быть произведено снятие трех очков с "Анжи" в РПЛ. Сейчас мы не можем сказать, сколько предупреждений у "Анжи". Но, сейчас нет основания к не допуску команды к процедуре лицензирования, это не имеет никакого отношения.
Откуда эта информация всплыла, если все на контроле? Одно смешали с другим. Процедура лицензирования — это одно, а дело Белорукова — другое. Мы в данный момент изложили все существующие проблемы клуба президенту РФС Александру Дюкову. И надеемся в ближайшее время на встречу генерального директора клуба с Дюковым для обсуждения этих проблем. Комиссия по лицензированию РФС заседает 14 мая. Получается, что вплоть до этого времени у клуба есть время на решение своих проблем. Можно ли говорить о том, что если до 14 мая клуб закроет долги перед футболистами, то никаких проблем с лицензией не будет? По большому счету — да. До 14 числа этот вопрос открыт. Какого-то решения еще нет. Комиссия еще даже не заседала.
Если удастся частично закрыть долги, то решение больше будет зависеть от позиции РФС. Поэтому мы сообщили о своих проблемах президенту РФС, надеемся на встречу с ним, на обсуждение, возможно, РФС пойдет на встречу и предоставит "Анжи" отсрочку по времени, чтобы клуб мог погасить свои задолженности.
Мы откровенно говорим, что "Анжи" находится в постоянном поиске средств и свои проблемы и долги мы не отрицаем. Мы ищем средства, чтобы их погасить. И все невыплаты клуба не оттого, что мы не хотим платить, а оттого, что сейчас действительно не можем. На данный момент я не знаю на какой стадии переговоры с "Газпромом", мы лишь можем сказать, что генеральный директор планирует встретиться с Дюковым. Может быть, тут сыграл тот факт, что Дюков имел отношение к "Газпрому" и информацию просто так подали, будто мы планируем что-то обсуждать. А конкретно сейчас речь идет о Дюкове как о президенте РФС", - цитирует Расулова Sport24.
"У клуба действительно есть задолженность перед Дмитрием Белоруковым, мы ее не отрицаем. Но эта задолженность не является основанием для недопуска клуба к процедуре лицензирования. Потому что, в случае наличия таких задолженностей, на клуб налагается запрет на регистрацию новых футболистов, налагается штраф соответствующий и, после третьего предупреждения, может быть произведено снятие трех очков с "Анжи" в РПЛ. Сейчас мы не можем сказать, сколько предупреждений у "Анжи". Но, сейчас нет основания к не допуску команды к процедуре лицензирования, это не имеет никакого отношения.
Откуда эта информация всплыла, если все на контроле? Одно смешали с другим. Процедура лицензирования — это одно, а дело Белорукова — другое. Мы в данный момент изложили все существующие проблемы клуба президенту РФС Александру Дюкову. И надеемся в ближайшее время на встречу генерального директора клуба с Дюковым для обсуждения этих проблем. Комиссия по лицензированию РФС заседает 14 мая. Получается, что вплоть до этого времени у клуба есть время на решение своих проблем. Можно ли говорить о том, что если до 14 мая клуб закроет долги перед футболистами, то никаких проблем с лицензией не будет? По большому счету — да. До 14 числа этот вопрос открыт. Какого-то решения еще нет. Комиссия еще даже не заседала.
Если удастся частично закрыть долги, то решение больше будет зависеть от позиции РФС. Поэтому мы сообщили о своих проблемах президенту РФС, надеемся на встречу с ним, на обсуждение, возможно, РФС пойдет на встречу и предоставит "Анжи" отсрочку по времени, чтобы клуб мог погасить свои задолженности.
Мы откровенно говорим, что "Анжи" находится в постоянном поиске средств и свои проблемы и долги мы не отрицаем. Мы ищем средства, чтобы их погасить. И все невыплаты клуба не оттого, что мы не хотим платить, а оттого, что сейчас действительно не можем. На данный момент я не знаю на какой стадии переговоры с "Газпромом", мы лишь можем сказать, что генеральный директор планирует встретиться с Дюковым. Может быть, тут сыграл тот факт, что Дюков имел отношение к "Газпрому" и информацию просто так подали, будто мы планируем что-то обсуждать. А конкретно сейчас речь идет о Дюкове как о президенте РФС", - цитирует Расулова Sport24.
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