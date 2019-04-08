Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Президент "Урала": Ильин скоро приступит к тренировкам

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о состоянии нападающего команды Владимира Ильина, который ранее перенес операцию по чистке мениска.

"Владимир Ильин чувствует себя нормально после операции на мениске. Он был вчера на игре "Урала", мы с ним разговаривали. Скоро приступит к тренировкам, но точных сроков восстановления пока нет", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Ильин Иванов Урал
Сегодня, 20:14
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