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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках"

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что руководство и болельщики московских клубов не поддержат идею проведения центральных матчей на арене "Лужники".

"Решения о переносе поединка в "Лужники" может принимать лишь клуб - организатор матча. Это тонкий нюанс, ведь для активных фанатов домашний стадион — очень болезненная тема. Не думаю, что руководители наших клубов готовы жертвовать интересами своих поклонников ради экономической выгоды", - цитирует Прядкина RT.
Теги: Прядкин
Сегодня, 20:22
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5
(2)
#5  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: vladimirsb
Кого могут испугать

Может трусливого еврея, которому предложили провести дерби на Луже перед закрытием, но он, обосцавшись от такой перспективы, замутил его на школьной поляне - стадионе в Химках, вместимостью в пару тысяч? Кого еще? Может обосцавшегося еврея, который, чтобы понизить посещаемость собственного стадиона, приказал продавать билеты только предъявившим билеты на 2 предыдущих матча? Или это был один и тот же обоссаный еврей? joy
Некоторые евреи сцали даже в Туле матчи проводить - им было очень страшно


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#4  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Панталоне
Да и Гинер например, зассыт играть на Луже - слишком переизбыток спартачей будет, он даже в Химки с Лужников удирал от страха

Кого могут испугать самолюбивые и неадекватные поросята, которые уходят даже со своего стадиона в середине матча??? Хотя, при массовом бегстве из Лужи могут подавить друг друга в порыве нежной ненависти!
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Панталоне
Это болотным гомосекам вы продали стадион за рубль в год, а со Спартака за один матч запросите столько, что два аншлага не покроют.

Это грязным жидовским тварям отдали государственную землю бесплатно, чтобы они там построили за краденые у русского народа бабки свой грязный свинарник.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 20:39)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Панталоне,
Ты бы хавало завалил, помойка. Матчи ЛЧ мы в Лужниках отыграли, со средней посещаемостью в 62 тысячи. А в РПЛ столько не заработаешь, даже на дерби. И действительно болельщики против будут
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 20:26)
  • -6
  •  (8)
online

ради экономической выгоды

...которой не будет. Это болотным гомосекам вы продали стадион за рубль в год, а со Спартака за один матч запросите столько, что два аншлага не покроют. А потом еще и ремонтировать заставите, когда дикее запитерские бандерлоги его СНОВА спалят
Да и Гинер например, зассыт играть на Луже - слишком переизбыток спартачей будет, он даже в Химки с Лужников удирал от страха


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
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