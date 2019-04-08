Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Девять стадионов России прошли проверку на доступность для инвалидов

Российский футбольный союз (РФС) совместно с Центром доступа к футболу в Европе (CAFE) и Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) провели инспекции на предмет доступности футбольных стадионов Российской премьер-лиги для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба центра изучения проблем инвалидов "Общество для всех".

Проверка проходила на стадионах "ВТБ Арена", "Лужники" (оба - Москва), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Краснодар" (Краснодар), "Центральный" (Красноярск), "Нефтяник" (Уфа), "Анжи" (Каспийск), "Газовик" (Оренбург) и "Арсенал" (Тула). В ходе инспекций специалисты оценивали наличие и количество зрительских мест для людей с инвалидностью, оборудованные парковочные места, маршруты движения к стадиону и по самой арене, наличие доступной информации, навигации и указателей, наличие доступных санузлов и их количество, доступность пунктов продаж еды и напитков.

"Мировая практика работы футбольных клубов демонстрирует, что болельщики с инвалидностью ходят на матчи с завидным постоянством и привлекают к этому своих друзей и знакомых, - сказал заместитель руководителя аппарата ВОИ Евгений Бухаров. - Уверен, совместный проект РФС, CAFE и ВОИ, направленный на повышение доступности футбольных стадионов, позволит привлечь на футбольные матчи РПЛ достаточно большую группу людей - болельщиков с инвалидностью".

Также экспертами были проанализированы дополнительные услуги: наличие индукционных петель для слабослышащих, удобства для собак-проводников и аудио-описательное комментирование для слабовидящих и незрячих зрителей. Помимо этого, специалисты проверили эвакуационные пути на случай чрезвычайных ситуаций и места оказания медицинской помощи. Все проверки выполнялись в соответствии с требованиями УЕФА и CAFE.

По итогам инспекций экспертами системы добровольной сертификации ВОИ будут сформированы перечни замечаний и рекомендации для каждого стадиона по улучшению доступности для людей с инвалидностью.

ТАСС
Сегодня, 21:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама