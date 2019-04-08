Россия РПЛ 2018/19
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Девять стадионов России прошли проверку на доступность для инвалидов
Российский футбольный союз (РФС) совместно с Центром доступа к футболу в Европе (CAFE) и Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) провели инспекции на предмет доступности футбольных стадионов Российской премьер-лиги для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба центра изучения проблем инвалидов "Общество для всех".
Проверка проходила на стадионах "ВТБ Арена", "Лужники" (оба - Москва), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Краснодар" (Краснодар), "Центральный" (Красноярск), "Нефтяник" (Уфа), "Анжи" (Каспийск), "Газовик" (Оренбург) и "Арсенал" (Тула). В ходе инспекций специалисты оценивали наличие и количество зрительских мест для людей с инвалидностью, оборудованные парковочные места, маршруты движения к стадиону и по самой арене, наличие доступной информации, навигации и указателей, наличие доступных санузлов и их количество, доступность пунктов продаж еды и напитков.
"Мировая практика работы футбольных клубов демонстрирует, что болельщики с инвалидностью ходят на матчи с завидным постоянством и привлекают к этому своих друзей и знакомых, - сказал заместитель руководителя аппарата ВОИ Евгений Бухаров. - Уверен, совместный проект РФС, CAFE и ВОИ, направленный на повышение доступности футбольных стадионов, позволит привлечь на футбольные матчи РПЛ достаточно большую группу людей - болельщиков с инвалидностью".
Также экспертами были проанализированы дополнительные услуги: наличие индукционных петель для слабослышащих, удобства для собак-проводников и аудио-описательное комментирование для слабовидящих и незрячих зрителей. Помимо этого, специалисты проверили эвакуационные пути на случай чрезвычайных ситуаций и места оказания медицинской помощи. Все проверки выполнялись в соответствии с требованиями УЕФА и CAFE.
По итогам инспекций экспертами системы добровольной сертификации ВОИ будут сформированы перечни замечаний и рекомендации для каждого стадиона по улучшению доступности для людей с инвалидностью.
ТАСС
Проверка проходила на стадионах "ВТБ Арена", "Лужники" (оба - Москва), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Краснодар" (Краснодар), "Центральный" (Красноярск), "Нефтяник" (Уфа), "Анжи" (Каспийск), "Газовик" (Оренбург) и "Арсенал" (Тула). В ходе инспекций специалисты оценивали наличие и количество зрительских мест для людей с инвалидностью, оборудованные парковочные места, маршруты движения к стадиону и по самой арене, наличие доступной информации, навигации и указателей, наличие доступных санузлов и их количество, доступность пунктов продаж еды и напитков.
"Мировая практика работы футбольных клубов демонстрирует, что болельщики с инвалидностью ходят на матчи с завидным постоянством и привлекают к этому своих друзей и знакомых, - сказал заместитель руководителя аппарата ВОИ Евгений Бухаров. - Уверен, совместный проект РФС, CAFE и ВОИ, направленный на повышение доступности футбольных стадионов, позволит привлечь на футбольные матчи РПЛ достаточно большую группу людей - болельщиков с инвалидностью".
Также экспертами были проанализированы дополнительные услуги: наличие индукционных петель для слабослышащих, удобства для собак-проводников и аудио-описательное комментирование для слабовидящих и незрячих зрителей. Помимо этого, специалисты проверили эвакуационные пути на случай чрезвычайных ситуаций и места оказания медицинской помощи. Все проверки выполнялись в соответствии с требованиями УЕФА и CAFE.
По итогам инспекций экспертами системы добровольной сертификации ВОИ будут сформированы перечни замечаний и рекомендации для каждого стадиона по улучшению доступности для людей с инвалидностью.
ТАСС
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