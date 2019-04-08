Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Михаил Левашов признан лучшим игроком "Арсенала" в марте по версии болельщиков

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком марта по мнению болельщиков, информирует твиттер туляков.

Футболист принял участие в 5 матчах своей команды, которая одержала три победы и два раза сыграла вничью, пропустив один гол.
Теги: Левашов Арсенал Тула
Сегодня, 21:28
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#1  dreamcatcher   (Сегодня, 21:38)
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Не устаю повторять - лучший вратарь страны!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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