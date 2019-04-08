Михаил Левашов признан лучшим игроком "Арсенала" в марте по версии болельщиков

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком марта по мнению болельщиков, информирует твиттер туляков.Футболист принял участие в 5 матчах своей команды, которая одержала три победы и два раза сыграла вничью, пропустив один гол.