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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат Павла Мамаева: суд распорядился вызвать потерпевших и свидетелей

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о порядке очередного слушания дела по обвинению Мамаева и Александра Кокорина в избиении нескольких людей.

"Суд распорядился вызвать Пака, Гайсина и Соловчука, то есть, потерпевших и свидетелей по списку. Кто из них явится завтра, пока неясно. Поскольку представляет доказательства сторона обвинения, возможно, кто-то из потерпевших и свидетелей прибудет в суд. Свидетели — вряд ли, потерпевшие — возможно. По времени разбирательство завтра займет не менее 4 часов, в зависимости от того, сколько суд предоставит времени для процедур судопроизводства и кто явится. Потребуется время для гособвинителей на оглашение обвинения, и на то, чтобы выслушать отношение всех обвиняемых и защитников к этому обвинению, а так же решить вопрос о порядке исследования доказательств", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Мамаев
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