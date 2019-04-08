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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мирослав Ромащенко: Жирков никогда не отказывался от вызова в сборную

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал вызов полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова в национальную команду на игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгией и Казахстаном.

– Приглашая Жиркова, вспоминали удачный ход с возвращением Игнашевича на чемпионате мира?

– Во-первых, Юра никогда не отказывался от вызова в сборную. Во-вторых, Черчесов лично летал в Петербург непосредственно перед сбором национальной команды. Он специально встречался с Жирковым, чтобы переговорить, обсудить какие-то моменты. Мы заранее знали, что Юра будет готовиться только к Бельгии, а с Казахстаном мог сыграть только при форс-мажоре. У казахов же искусственное поле, и для Жиркова, при его проблемах с ахиллом, это был бы риск.

Здоровье футболистов для нас превыше всего. В этом плане мы не забываем, что игроку после матчей за сборную нужно играть еще и за свой клуб. Не понимаю, почему в адрес Жиркова звучала критика после встречи с Бельгией. Человек сделал все на достаточно хорошем уровне, а история с пенальти – дело индивидуального мастерства Эдена Азара, который творит чудеса и в Англии с "Челси", и в сборной.

"СЭ"
Теги: Ромащенко Жирков Сборная России
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