Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (1)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (1)
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20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
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Мирослав Ромащенко: Жирков никогда не отказывался от вызова в сборную
Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал вызов полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова в национальную команду на игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгией и Казахстаном.
– Приглашая Жиркова, вспоминали удачный ход с возвращением Игнашевича на чемпионате мира?
– Во-первых, Юра никогда не отказывался от вызова в сборную. Во-вторых, Черчесов лично летал в Петербург непосредственно перед сбором национальной команды. Он специально встречался с Жирковым, чтобы переговорить, обсудить какие-то моменты. Мы заранее знали, что Юра будет готовиться только к Бельгии, а с Казахстаном мог сыграть только при форс-мажоре. У казахов же искусственное поле, и для Жиркова, при его проблемах с ахиллом, это был бы риск.
Здоровье футболистов для нас превыше всего. В этом плане мы не забываем, что игроку после матчей за сборную нужно играть еще и за свой клуб. Не понимаю, почему в адрес Жиркова звучала критика после встречи с Бельгией. Человек сделал все на достаточно хорошем уровне, а история с пенальти – дело индивидуального мастерства Эдена Азара, который творит чудеса и в Англии с "Челси", и в сборной.
"СЭ"
– Приглашая Жиркова, вспоминали удачный ход с возвращением Игнашевича на чемпионате мира?
– Во-первых, Юра никогда не отказывался от вызова в сборную. Во-вторых, Черчесов лично летал в Петербург непосредственно перед сбором национальной команды. Он специально встречался с Жирковым, чтобы переговорить, обсудить какие-то моменты. Мы заранее знали, что Юра будет готовиться только к Бельгии, а с Казахстаном мог сыграть только при форс-мажоре. У казахов же искусственное поле, и для Жиркова, при его проблемах с ахиллом, это был бы риск.
Здоровье футболистов для нас превыше всего. В этом плане мы не забываем, что игроку после матчей за сборную нужно играть еще и за свой клуб. Не понимаю, почему в адрес Жиркова звучала критика после встречи с Бельгией. Человек сделал все на достаточно хорошем уровне, а история с пенальти – дело индивидуального мастерства Эдена Азара, который творит чудеса и в Англии с "Челси", и в сборной.
"СЭ"
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